Metepec, el pantanoso arranque

Nos comentan que el nivel de desorden que encontró la administración de Gabriela Gamboa en Metepec alcanza dimensiones históricas, pero no tanto por el desaseo sino por la carencia de datos e información elemental que al parecer no fue entregada por decisión de las pasadas autoridades. Quizás no superaron la derrota y mucha numeralia fue simplemente olvidada para afectar el arranque de la nueva gestión, la mala leche se evidenció en estas acciones.