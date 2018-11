Mexicanos acumulan mucha basura electrónica: celulares, TV obsoletas

México genera el dos por ciento de la producción mundial de residuos electrónicos que son 48 millones de toneladas anuales, sin embargo no tiene el 2 por ciento de la población, lo que lo coloca como el tercer productor per cápita de este tipo de desechos, lo que no solo trae consecuencias medioambientales, sino también a la salud de quienes tienen cerca televisores, celulares, radios, lámparas y baterías que ya no sirven.

El problema es que no todo el reciclaje es amigable con el medio ambiente, lamenta Jesús Juárez, creador de Opportunity Recycling, por lo que es necesario que el desecho -en especial de aparatos electrónicos- se haga a través de empresas que tengan permisos y cumplan con instalaciones adecuadas así como equipo de protección para sus trabajadores, esto con la finalidad de asegurar que el proceso final que se le va a dar a estos materiales para que se emitan la menor cantidad posible de residuos de incineración como dioxinas y furanos.

“Estamos creciendo entre el 7 y el 9 por ciento anual en producción de estos residuos de manejo especial. Tenemos temas legales y leyes bien fundamentados pero que no han sido aplicados por desconocimiento, por cultura, por lo que sea, y esto nos lleva a que la ciudadanía no tiene formas alcanzables de llevar estos residuos de una manera adecuada”.

Por otra parte, puntualizó que del total de basura electrónica, únicamente se recicla el 5 por ciento, mientras que -al menos- el 20 por ciento termina en mantos acuíferos.

“Los electrónicos son un sello de nuestra era moderna. Es una contaminación silenciosa que estamos viviendo en oficinas, en casas, en fábricas, en general en negocios; porque además de estar dañando al ambiente, estamos contaminando de manera lenta nuestro organismo, adquirimos los metales vía arrea (respiración), por el tacto, por la ingesta, lo que afecta a páncreas, hígado, riñones, salud reproductiva, al mismo ADN de los niños porque son materiales que tienen muchos metales pesados”.

Las baterías puede calificarse en el segmento de peligrosos, así como los televisores con cinescopio o las lámparas con mercurio sin embargo uno de los nuevos enemigos de la salud y ambiente es el celular, ya que el mexicano promedio tiene hasta 4 obsoletos guardados, y en ese sentido, Jesús Juárez señaló que es que es urgente que se instauren políticas de deposición que inviten a la gente a tomar consciencia.

“Un solo celular tiene alrededor de 200 minerales y 55 aleaciones, estos se degradan. Para hacer una deposición correcta, se desmonta la batería, se envía a confinamiento bajo una determinada metodología, mientras que los residuos especiales se desmantelan, son pasados por unos imanes que tienen un campo muy fuerte para que borren cualquier tipo de información y no puedan ser utilizados, esto como medida de responsabilidad con la ciudadanía, lo mismo se hace con los discos duros”.

Finalmente, el especialista señaló que Opportunity Recycling ha tratado de generar conciencia no solo en el ciudadano de a pie, sino también en las empresas, por lo que si una tiene residuos, pueden contactarlos para intercambiar su basura electrónica a cambio de un donativo para una asociación civil con deducible de impuestos para quien se comprometa con el ambiente.

Toluca destaca por su contaminación, no solo ambiental sino también electrónica, es por ello que -al menos- cuatro empresas han levantado la mano para abonar a la responsabilidad ambiental y la correcta deposición de residuos electrónicos.