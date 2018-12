México con menor porcentaje de científicos e investigadores en Latinoamérica

En México el número de investigadores y científicos es uno de los más reducidos en el continente Americano, pues se tiene una cifra de apenas 420 por cada millón de habitantes, a ello se suma el reto que la mayoría no encuentra espacios para poder aplicar aquello que aprendieron.



Mónica Velasco, investigadora de El Colegio de México, señala que la constante para ese sector de la población más capacitado es el desempleo, subempleo o la búsqueda constante de una beca para poder desarrollarse ante la falta de alternativas.



Explica que nuestro país la constante es la falta de valorización del talento, por lo que las universidades terminan no desarrollándolo y solo poniendo énfasis en la conclusión de estudios más no en el desarrollo de capacidades únicas que son las que terminan generando los importantes dividendos económicos para cualquier sector.



“No se genera talento porque no hay espacios de resonancia si bien las empresas dicen que requieren trabajadores y talento las personas no empatan”.



Con ello la balanza comercial del país de bienes de tecnología, lamenta, es una de las más pobres.



“Necesitamos generar cosas en el país importar manos y eso significa que si bien pudiéramos ir cambiando requerimos reformas de fondo”.



Señala la necesidad de impulsar una nueva modelo basado en la economía del conocimiento donde se valore el talento como premisa básica.



“Tenemos que cambiar la ley de ciencia y tecnología que se permita a los investigadores generar más incentivos para que las las organizaciones y las empresas inviertan en el desarrollo tecnológico y tuvieran dentro de sus organizaciones que se dote a los científicos de mejores herramientas para que puedan invertir”.



Argumenta que una pieza eficiente hace que el sistema funcione pero tarde o temprano se daña en tanto una pieza única y diferente puede hacer que el sistema cambie y se generen mejores procesos.