Modernización de administración de UAEM no va contra de quienes verdaderamente trabajan

Las acciones emprendidas para la modernización y transparencia de la administración de la Universidad Autónoma del Estado de México no van en contra de quienes verdaderamente trabajan, afirmó el rector Alfredo Barrera Baca, durante la instalación de las mesas de negociación salarial y contractual con la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de esta casa de estudios (SUTESUAEM).

“La crítica oscura no nos distrae. Esta administración trabaja al límite de su capacidad para reducir adeudos y rezagos. Lucharemos hasta el último día para que el pasado no cancele nuestro futuro”.

En reuniones por separado, ante los secretarios generales de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor, y SUTESUAEM, Pedro Rodríguez Magallanes, puntualizó que confía en el apoyo de la FAAPAUAEM y el SUTESUAEM para garantizar la estabilidad y gobernabilidad institucional.



En la Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio de Rectoría, Barrera Baca llamó a quienes integran las comisiones temporales mixtas para la negociación salarial y contractual de ambas agrupaciones sindicales a apegarse a los ejes de austeridad, racionalidad y optimización de los recursos. “Es necesario llegar a acuerdos justos y satisfactorios que favorezcan a toda la comunidad universitaria, así como la viabilidad y futuro de la institución”.

En los últimos 25 años, enfatizó, el crecimiento de la Autónoma mexiquense en cuanto a matrícula e infraestructura no ha sido proporcional a los subsidios federal y estatal que recibe.

El cubrir sueldos, prestaciones y seguridad social de las cinco mil plazas académicas que la SEP no reconoce ha dejado a la máxima casa de estudios mexiquense en una situación financiera crítica. Trabajamos, dijo, para abatir esta carga acumulada que sigue siendo un riesgo grave.

Alfredo Barrera Baca afirmó que “la Administración 2017-2021 de la Autónoma mexiquense trabaja al máximo para reducir adeudos y rezagos, para evitar que sigamos siendo esclavos de nuestro pasado”.

Gilda González Villaseñor y Pedro Rodríguez Magallanes expresaron que la instalación de las mesas de negociación tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los académicos y trabajadores administrativos de esta casa de estudios y reconocieron la disposición de la administración del rector Alfredo Barrera Baca para cumplir con las cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

La comisión temporal mixta de la FAAPAUAEM está conformada por Gilda González Villaseñor, Belén Salvador Benítez, Luis Roberto García Winder, María del Carmen Chávez Cruz, María Eugenia Guadarrama Guadarrama, José Francisco Barrera Pichardo.

La comisión temporal mixta del SUTESUAEM está conformada por Pedro Rodríguez Magallanes, Iván González González, Betzabe Hernández Cruz, José Luis Hernández Vázquez, Lucrecia Mirian Almazán Arcos, Francisco Colín Conejo, Carlos José Téllez Fernández y Abel Tenorio Suárez.

También conforman ambas mesas la directora de Recursos Humanos, María de los Ángeles Araujo González; el Abogado General, Luis Raúl Ortiz Ramírez, y el secretario de Administración de la UAEM, Juan Miguel Reyes Viurquez.