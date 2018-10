Monstruo de Ecatepec reconoce bien y mal; Es imputable de crímenes

Pese a los problemas psicológicos que Juan Carlos “N”, presunto asesino serial de Ecatepec, pudiera tener, es imputable porque reconoce la diferencia entre el bien y el mal, advirtió Alejandro Gómez, fiscal general de la entidad.

Aunque precisó que determinar la condición mental del detenido requiere varias sesiones de psicología y psiquiatría, también aclaró que “el dictamen preliminar nos dice que es una persona con trastornos de comportamiento, con rasgos psicóticos, pero con capacidad para distinguir entre el bien y el mal, lo que lo hace imputable”.

De igual manera, Gómez Sánchez rechazó estar detrás de la difusión del video por la vía oficial, y confió en que su salida a la luz pública no lo invalide como evidencia o lo convierta en ilícito.

La tarde de este martes, mientras el fiscal comparecía ante el pleno por el primer informe de Alfredo del Mazo, el video se difundió y viralizo en redes sociales, entonces solo refirió: “por lo que me comentan se trata de la filtración de un traidor, de alguna persona que con todo cinismo está filtrando información”.

Ante los diputados locales, el funcionario rechazó que la detención de la pareja haya sido producto de la casualidad, como lo acusó el perredista Omar Ortega.

Insistió que desde la desaparición de Arlet, Evelyn y Nancy con su bebé de dos meses en la colonia Jardines de Morelos, la Fiscalía ya investigaba los hechos y encontró características comunes: las tres conocían a la pareja por vecindad, eran mujeres solteras, con hijos, y fueron contactadas por la presunta venta de ropa, bisutería o quesos.

“Este es uno de los casos de asesino serial más horroroso y espeluznante que hemos tenido… no tenemos antecedente de esta naturaleza. Lo detectamos al momento en que llevaba la carreola porque teníamos una bebé perdida; antes no podíamos intervenir sin orden de cateo en domicilio, y no teníamos elementos para solicitar orden de cateo”, dijo.

El señor, refirió, declaró sin arrepentimiento ni culpa, intervenir al menos en 20 eventos delictivos, pero dio nombres, lugares, vestimentas y fechas en al menos 10.

Agregó que Juan Carlos “N” asegura haber iniciado sus acciones desde 2012; e indicó que la pruebas de reconocimiento de los restos encontrados es variable, pues la mayoría de los huesos ya tienen alto grado de descomposición, lo que complica el reconocimiento porque se requieren más pruebas.

El fiscal descartó que el tráfico de órganos haya sido el móvil de los crímenes, el propósito, insistió, fue el feminicidio, y “este sujeto, como asesino serial, se jactaba de cometer este tipo de asesinatos”; la ingesta de huesos o su venta con algún santero tuvo por objeto deshacerse de la evidencia.

Más tarde, en entrevista, Gómez Sánchez, precisó que también hay una línea de investigación que involucra al menos a dos personas que adquirieron piezas óseas.

Veneranda Mendoza Herrera