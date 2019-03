Morena ingresa propuesta para matrimonios igualitarios, omiten adopción

El grupo parlamentario de Morena ingresó su iniciativa de reforma al Código Civil estatal para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero sin agregar el derecho a la adopción, por considerar que el Estado de México permite esta posibilidad a cualquier persona, aunque no se encuentre casada.



Tanech Sánchez, promotor de la modificación, precisó que la propuesta morenista tiene diferencias sustantivas con la del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues para empezar reconoce el matrimonio y el concubinato, sin necesidad de establecer que ambas figuras deben ser entre un hombre y una mujer.



Es decir, el matrimonio y el concubinato serán reconocido como la unión civil entre dos personas, sin importar su orientación sexual, con los mismos derechos y obligaciones que en la actualidad tiene un matrimonio entre un hombre y una mujer.



Además, la propuesta morenista no especifica la necesidad de otorgar el derecho a la adopción, pues desde el punto de vista de Sánchez Ángeles el Código Civil del Estado de México no es discriminatorio ni limita que cualquier persona que cumpla los requisitos, aún siendo soltera, pueda adoptar.



De ser aprobada en estos términos, el artículo 4.1 Bis del Código Penal del Estado de México establecerá que “el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual dos personas voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia”.



En tanto, el 4.4. del mismo ordenamiento dispondrá: “para contraer matrimonio, las personas contrayentes necesitan haber cumplido dieciocho años”.



El 4.403 además determinará: “se considera concubinato la relación de hechos que tienen dos personas, sin estar casadas y sin impedimentos legales para contraer matrimonio, viven juntas, haciendo una vida en común por un periodo mínimo de un año; no se requerirá para la existencia del concubinato el periodo antes señalado, cuando reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común.”



Mientras, el 4.404 establecerá que “las personas en concubinato tienen los derechos y obligaciones alimentarias, de familia, hereditarios y de protección contra la violencia familia reconocidos en el presente Código y en otras disposiciones legales, así como los establecidos para los cónyuges, en todo aquello que les sea aplicable, sobre todo los dirigidos a la protección de la mujer y los hijos.”



La propuesta fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen.

Veneranda Mendoza Herrera