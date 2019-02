Mueren 28 por influenza y hay 273 casos; Insiste Salud en vacunación y precaución

En lo que va de la temporada invernal, 28 personas han perdido la vida a causa de la influenza y 273 padecen la enfermedad, en especial en los municipios del Valle de México, por lo que las campañas de vacunación no cesan y las precauciones deben extremarse.



A nivel nacional, al corte de la semana 4 -de las seis que han transcurrido de la temporada- se tienen 313 defunciones.



A decir de Víctor Manuel Torres Meza, director general del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, las defunciones se han concentrados en personas que no se vacunaron, que enfrentan enfermedades crónico-degenerativas y que buscaron tarde la atención médica.



Aunque en la capital mexiquense no se han reportado fallecimientos a causas de la influenza en ninguna de sus cepas, sí hay registro de siete personas hospitalizadas por el padecimiento, cuatro en el hospital Adolfo López Mateos y tres más en la clínica 220 del IMSS.



“Adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y no controladas, personal de salud y menores de cinco años son los grupos de riesgo. La gente no se vacuna porque piensan que no les va a dar o porque tienen el mito de que sí se aplican la vacuna, les va a dar influenza, eso es un mito, o peor, porque piensan que el invierno acabó el año pasado, pero no, el pico es en enero y febrero”.



El especialista puntualizó que se prevé que se mantengan, ya que la mayor parte de las defunciones ocurrieron entre el 20 de diciembre y el 5 de enero, por lo que para esta semana se reporta una disminución de muertes.



La Secretaría de Salud dio a conocer que se han aplicado más de 2 millones 200 mil dosis de este biológico, lo que representa un avance de 94.5 por ciento de la meta total.



“La vacuna es muy importante ponérsela en esta temporada invernal, ya que nos protege contra la influenza AH1N1, tipo B y AH3N2; no contra una gripe, la influenza es una enfermedad mucho más fuerte, incluso mortal, que viene acompañada de dolor de cabeza, temperaturas muy altas y dolor muscular. Ya estamos ahorita con cuatro casos muy importantes en el López Mateos y en el IMSS”, comentó Karla, enfermera que participa en las campañas de vacunación.



Si una persona presenta síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga (cansancio), o vómitos y diarrea, debe acudir inmediatamente al médico para evitar complicaciones.

Cabe recordar que las primeras dos víctimas de este padecimiento fueron una niña de cinco años de Cuautitlán y un abuelito de 69, que estaba internado en el hospital La Raza y era vecino de Nezahualcóyotl; quienes no estaban vacunados.