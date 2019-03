NASA muestra la ‘gran mancha roja’ de Júpiter

La fotografía fue tomada por la nave espacial Juno mientras realizaba un sobrevuelo cercano al ‘gigante gaseoso’

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) dio a conocer una nueva imagen de la Gran Mancha Roja de Júpiter.

La fotografía fue tomada por la nave espacial Juno mientras realizaba un sobrevuelo cercano al “gigante gaseoso”, el pasado 12 de febrero.

Además de la icónica mancha roja de Júpiter, en la instantánea de la agencia espacial estadunidense, se aprecia el turbulento hemisferio sur del planeta.

Juno tomó las imágenes mientras realizaba su diecisieteavo sobrevuelo de ciencia en Júpiter, a unos 26 mil 900 y 95 mil 400 kilómetros por arriba de las cimas de las nubes de ese planeta.

El científico ciudadano Kevin M. Gill creó la imagen mediante el uso de datos del generador de fotografías JunoCam de la nave espacial.

A new view of Jupiter from the camera on our @NASAJuno mission reveals the planet's turbulent southern hemisphere. 📸 Can you see the Great Red Spot?

Click through for the full resolution: https://t.co/YDZs7VsDdt pic.twitter.com/lcUPFFmSof

— NASA (@NASA) March 23, 2019