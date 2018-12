Negociar deudas de edificios públicos con AyS, señala JuanRo

Los edificios públicos, incluida la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) podrán continuar sin pagar el servicio de agua, esto pese a que, de acuerdo con cifras del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, este tipo de inmuebles adeudan hasta 600 millones de pesos.

Así lo adelantó el presidente municipal electo, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, al señalar que están conscientes de que muchas dependencias no cuentan con el recurso para poder subsanar sus deudas con OAyS.

“Tendremos que platicarlo con ellos, ver sus capacidades, nuestra obligación es llegar a todos los sectores, pero también entendemos que no todas las instancias tienen ese nivel de capacidad, vamos a irlo negociando y platicando con cada institución”.

En días pasados, José Maya Ambrosio, director de AyS, dio a conocer que de la deuda total, al menos 200 millones corresponden a la UAEM, es decir, al año, dejan de percibir hasta 170 millones de pesos, ya que de acuerdo con un mandato de la Suprema Corte de Justicia, pese a que las dependencias y organismos descentralizados prestan un servicio público, deben pagar este impuesto; aunque a los morosos, solo se les puede cobrar el adeudo de los últimos cinco años.

“Ya me tocó esto desde la vez pasada que fui alcalde y no fue posible poder aplicar todos estos cobros. En teoría debería ser posible, dado que cada instancia debería contar con el presupuesto para cubrir todos sus gastos, pero sabemos que muchas instituciones públicas y privadas no han tenido contemplado esto a lo largo de mucho tiempo, tenemos que ir generando la cultura pero vamos a tener que ser muy pacientes”.

En tanto se logra una determinación respecto al pago y cómo se daría, abundó Sánchez Gómez, se considera la colocación de medidores en estos edificios públicos para abonar una cultura del cuidado del agua.

“Al menos sí tenemos que estar estar conscientes del nivel de gasto que están haciendo, si por alguna razón hay dificultades para poder cubrir los gastos respectivos, por lo que menos que el consumo sea responsable”.

En lo que refiere a la creación de convenios de pagos, que de acuerdo con la administración actual municipal se han establecido con dependencias como la Secretaría de Educación estatal, puntualizó que sí existen, pero esperarán para ver si se pueden aplicar en todos los casos.

En Toluca el padrón indica que existen 150 mil usuarios de agua potable y 268 mil tomas, aunque solo paga puntualmente por el servicio el 40 por ciento del total.

“Nosotros estaremos aplicando algunos de los programas que se aplican en el primer trimestre en lo que respecto al agua y predial, queremos hacer un manejo muy respetuoso, y sobre todo muy considerado, hacia sectores más vulnerables, adultos mayores y otro tipo de personas que también necesitan el apoyo”, finalizó.