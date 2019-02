Nieve negra en Rusia, ¿cómo es posible?

En las ciudades de Rusia, los autos, los árboles y los techos quedaron cubiertos con nieve negra. Si nieve negra y fresca. Esto se debe a las fábricas mineras y de carbón que contaminan el aire en el área.

Los residentes de Prokopyevsk han estado compartiendo fotos y videos de la nieve de color negro que cubre toda la ciudad siberiana.

#Russia is a country of outstanding natural beauty and diversity. But the sheer lack of environmental regulations is a devastating effect for residents in #Kuzbass, where last night there was BLACK SNOW. pic.twitter.com/zMiEWBJbnh

— Khodorkovsky Center (@mbk_center) February 14, 2019