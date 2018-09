Ningún recurso de FONDEN a UAEM por daños de sismo del año anterior

A un año de los sismos del 19 de septiembre, la Universidad Autónoma del Estado de México no ha recibido los recursos comprometidos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para emprender los trabajos de recuperación de la infraestructura educativa afectada por los movimientos telúricos.







Joaquín Campos, director de obra en la UAEM, informó que de manera global la casa de estudios ha solicitado 88 millones de pesos de los cuales no ha recibido ni un solo peso, por lo que las acciones emprendidas de recuperación han tenido que efectuarse con recursos propios, implicando hasta la fecha una inversión de 74 millones de pesos.







“Nos faltan muchos espacios por recuperar, derivado de que la administración del recurso federal no ha sido entregado, es un acto entendible por la situación crítica que no solo vivió el estado sino el país en general, estamos en espera de los recursos”.







Al momento se tiene el compromiso de que puedan recibir una parte de este fondo en el mes de noviembre; sin embargo todo apunta a que la llegada de esta capital será de forma escalonada, es decir en montos parciales en los próximos meses, implicando también para la universidad una agenda de prioridades para la recuperación de los espacios.



“La prioridad es el Centro Universitario de Tenancingo, el plantel Tenancingo, el de Amecameca, el torreón de Juárez y Literario del edificio de Rectoría -uno de los más dañados y con valor histórico-; y en lo subsecuente serían los espacios como Neza, Chalco, Chimalhuacán y el resto del estado”.



La magnitud del desastre, dijo, es el factor que ha generado este retraso al reconocer que se superaron todos los fondos previstos para una contingencia de este tipo.





En términos generales dentro de la UAEM se emitieron 185 dictámenes para que el personal educativo y estudiantes pudieran reincorporarse a las actividades, garantizando su seguridad. Dentro de esta espera destaca el caso del plantel Tenancingo donde sólo han podido llevar a cabo obras de prevención y apuntalamiento, en especial en el casco de la Ex Hacienda Santa Ana y es el edificio “A” de la UAEM.





Según el censo de la UAEM, 12 de los 139 espacios universitarios resultaron con daños estructurales tras el impacto del fenómeno.

