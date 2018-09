No cederá Morena comisiones a chantajes; Hay nueva realidad en legislatura

En la integración de comisiones parlamentarias, Morena no cederá a berrinches ni chantajes, aclaró Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tras insistir en que las fuerzas políticas tradicionales deben entender el significado de proporcionalidad y voto ponderado.



El morenista insistió en que existe una nueva realidad política que para algunos representa un parto doloroso, pero confió en que partidos como el Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) terminen por digerirla.



“Va a ser un poco lento que la puedan asumir y la acepten, es parte del proceso. Para algunos va a ser un parto doloroso, pero va a surgir una nueva criatura. Hay resistencias, no lo dicen, pero en los hechos se demuestra”, indicó.



De forma gradual, expuso, los formatos políticos se irán modificando para reorientar y recuperar el equilibrio de poderes en la práctica.



-¿Se quiera o no, Morena tiene mano?



-De entrada, con el criterio de la proporcionalidad y el voto ponderado- dijo en alusión al número de espacios y la importancia de las comisiones a presidir.



“No solo es definir Presidencias y Secretarías, sino integración de las comisiones, y eso es un proceso lento; además hay que cumplir de manera proporcional para aplicar el voto ponderado; no se trata de que un grupo en particular quiera incluir a todos sus diputados en tal o cual comisión”, refirió.



El además coordinador del grupo parlamentario de Morena admitió que todos los diputados tienen aspiraciones derivadas de su realidad particular, “pero se trata de coincidir en una realidad objetiva y esa es que hay un peso específico que se necesita”.



Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ceder la presidencia de la Comisión de Gobernación al Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que no se trata de ceder, sino de llegar a acuerdos, con la inclusión proporcional de todas las fuerzas políticas.



Reconoció que a Morena también interesa la presidencia de las comisiones con mayor peso: “en esa lógica de nuestra opinión, de nuestra realidad, nos interesan las principales: Gobernación, Finanzas, Planeación, Vigilancia del órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), Procuración de Justicia”, pero de la misma manera le ocupan los consensos.



Finalmente, anticipó que los avances en la conformación son del 90 por ciento, por lo que el martes con probabilidad estos órganos serán aprobados.

