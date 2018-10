No considera gobierno desarrollo de etnias; Criminaliza sus protestas

Eleazar Barajas

El planteamiento de la política de población en México no ha considerado de forma histórica el desarrollo de los pueblos indígenas, además de que en el presente sexenio federal se violentaron sus manifestaciones producto de criminalizar la protesta social por el rechazo de estos a diversos proyectos de infraestructura.

Enrique Rosas, investigador de la Facultad de Antropología de la UAEM, indica que en todos los ámbitos de la educación, tanto los pueblos como sus lenguas no se han considerado para ser estudiados y desarrollados a fondo.

Uno de los grandes pendientes con este sector es atender su salud reproductiva pues derivado de la marginación y la pobreza una de las constantes sigue siendo una elevada fecundidad.

“Es necesario trabajar a nivel de la comunidad, no solo con las mujeres, para que tengan conocimiento de lo que implican estos programas”.

Destaca que según datos de encuestas demográficas se constata que las mujeres refieren su deseo de tener menos hijos, y espaciar el nacimiento de cada uno de ellos pero no tienen información derivado de un acceso ineficiente a los servicios de salud.

“El problema no es estrictamente que la fecundidad sea más alta, que sí es más alta y justamente en municipios indígenas como lo es el caso de San Felipe del Progreso, como lo es el caso de lo municipios indígenas vamos a encontrar fecundidad más alta pero el problema principal no es ese sino lo que le llamamos la necesidad o la demanda insatisfecha”.

Una de las realidades para este sector de la población afirma es la deficiente accesibilidad a los servicios de salud pues la promesa de cobertura no se cumple para esta población en específico, pese a ser un sector en vulnerabilidad pero que se excluye desde la generación de las políticas de población.

“La Secretaría de Salud dice frecuentemente tenemos cobertura en todas las comunidades puede ser cierto pero una cosa es la cobertura, la presencia física de los servicios y otra cosa es el acceso real y efectivo que tiene que ver con factores sociales, geográficos y culturales, factores asociados a la propia calidad del servicio” expresa.

Refiere que uno de los males de los pueblos indígenas es la afectación de “factores intracomunitarios” desde el nivel familiar por los usos y costumbres que tampoco abonan en nada al cambio de perspectiva con relación a este sector.