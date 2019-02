No es el hilo negro… ¡Es el tricolor!

En política no hay coincidencias. Es difícil creer que a la diputada Claudia González Cerón le resultó más atractivo renunciar a Morena, el partido que en la entidad pinta para ser el nuevo hegemónico, para irse al PRD, una fuerza política en vías de extinción. Tampoco se le puede otorgar todo el mérito a Omar Ortega si claramente el principal beneficiario de la operación no es el sol azteca. Es un hecho que el Gobierno estatal comenzó a operar el debilitamiento de la oposición desde que los morenistas arrasaron en la elección del 1º de julio. Ortega Álvarez solo es una vía. Ya en otro momento ocurrió, pregúntenle a Isidro Pastor. En todo caso, las preguntas correctas que hay que plantearse son: ¿a cambio de qué y cuántos diputados más están en vías de conversión? De por sí las facilidades de la bancada mayoritaria para con el PRI durante el actual periodo de receso ya son sospechosas.

Si uno se pone a pensar que la UAEM debería ser la institución más sólida del estado, pues en ella recae una gran responsabilidad, queda claro que el fuego amigo no debería ser una opción.

En Toluca la situación con la policía no es sencilla, pese a contar un déficit importante de elementos operativos, el efecto bola de nieve continúa. En lo que va del año se han dado de baja a 25 elementos por faltas administrativas, tales como no presentarse a trabajar, pues así estuvieron acostumbrados durante la pasada administración y sin sanción alguna. Las viejas mañas no se olvidan, pero parece que -¡por fin!- se toparon con pared.