No habrá apoyo especial contra delincuencia en Ecatepec: Vilchis

Veneranda Mendoza Herrera

A pesar de que el municipio de Ecatepec tiene la mayor incidencia delictiva en la entidad y una de las más elevadas a nivel nacional, el alcalde electo, Fernando Vilchis, descartó que al tomar posesión del cargo considere solicitar apoyo especial para vigilar las calles.

Ecatepec, lamentó, es mencionado minuto a minuto en los noticieros por su inseguridad; en la demarcación, admitió, se vive una situación caótica, pues “el PRI ha puesto en jaque y desmantelado la seguridad, las finanzas e infraestructura; es zona de desastre, quienes viven allí tienen temor, viven con miedo… Lo cierto es que hoy Ecatepec es la capital del delito”.

No obstante, el morenista aclaró que un dispositivo de vigilancia especial, como por ejemplo el patrullaje de la milicia, implica un estado de excepción que requiere la restricción de derechos; según la Constitución, recordó, aplica en casos graves y emergentes considerados por el Ejecutivo.

En Ecatepec, en todo caso, destacó, se requiere ampliar derechos, de manera especial para víctimas de la delincuencia, no restringirlos.

“Tenemos que ver cómo aplicamos derechos a las víctimas, no como los restringimos; son dos cosas diferentes”, enfatizó.

De entrada, comentó, en la demarcación la Secretaría de Seguridad ha detectado 15 grandes zonas de riesgo en materia de índices de delincuencia, entre ellas las colonias Jardines de Morelos, Aragón, Parque Ecatepec, San Cristóbal.

“Hay que hablar profundamente con el fiscal, de hechos muy tangibles, pues hay a quienes les pagan para procurar justicia; el primero que tiene que entrevistarse con las víctimas es

el fiscal general, pero en su comparecencia reconoció que ni siquiera las conoce, que ojalá el comandante de la región se entreviste con ellas”, expuso.

Lo importante, dijo, es encaminar recursos suficientes, pero además implementar las estrategias adecuadas e integrales en las que se involucre incluso a la iniciativa privada, que incluyan la dignificación de calles y espacios públicos, y el fomento, desde las instituciones educativas, de la responsabilidad cívica y ética.

“Hay que revisar en las instituciones educativas cómo se está implementando la prevención, no solo se trata de mil patrullas en las calles, sino la educación y orientación”, comentó.

Debe, expuso, capacitarse a la policía, “que tenga proximidad con las víctimas, conocimientos en tanatología, necesita haber psicólogos especializados; no se trata de ser buenos para los números”.

Específicamente en materia de violencia de género, aseguró que la autoridad electa ya realiza algunos estudios y perfila la creación de una policía de género.

“Aquí sí vale aplicar más recursos, que todas las instituciones se apeguen a lo que requieren las víctimas; a la fecha tampoco se nos ha informado a cuántas personas se les hizo reparación de daños”, agregó.