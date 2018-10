No hay mal uso de pensiones en ISSEMyM; Instituciones le deben 4 mmdp

Fernando Baz, auditor superior de la entidad, reconoció que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) es uno de los entes que más adeuda al Instituto de Seguridad Social local (ISSEMyM) con mil 671 millones de pesos a agosto de 2018.

Al comparecer ante diputados de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) para plantear los hallazgos en la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2017, precisó que para el 31 de diciembre de ese año el ISSEMyM tenía pendientes por cobrar 4 mil millones de pesos a todas las instituciones derechohabientes.

Aseguró que a la fecha el OSFEM no ha detectado ningún mal manejo en el fondo de pensiones, aunque derivado del punto de acuerdo aprobado por la Legislatura que le mandata una auditoría al ISSEMyM, acaba de recibir la información sobre el fondo de pensiones que se demandó al Instituto.

El funcionario parlamentario recordó que en 2017 la Legislatura local aprobó un presupuesto por 260 mil millones de pesos, pero se recaudaron 299 mil millones, de los que no se ejercieron 15 mil millones.

No obstante, justificó en que ningún recurso puede ser gastado si no es autorizado, aunque existan excedentes, incluso de ejercicios anteriores.

El auditor admitió que existe una observación relacionada con la necesidad del Gobierno Estatal de mejorar su calificación en materia de deuda de corto plazo (anual), pues uno de los indicadores previsto por la ley de disciplina financiera establece un rango bajo que debe mejorarse.

También reconoció que la mayoría de los municipios mexiquenses se encuentra en números rojos en materia de deuda, debido a que conforme a la ley no pueden comprometer más de 40 por ciento de sus ingresos y han rebasado ese límite.

Durante el ejercicio, la perredista Aracely Casasola sugirió que el auditor no está haciendo la tarea, al excusar que en 2017 no revisó las finanzas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) porque lo hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y consideró como susceptibles de ser desviados 30 mil millones de pesos que no fueron presupuestados para ese año pero que ingresaron a las arcas estatales.

El petista Francisco Solorza cuestionó que a pesar del superávit de recaudación, año con año el Gobierno mexiquense se dé el lujo de seguir contratando deuda pública, y consideró que la comparecencia fue un procedimiento superficial que parece solo reflejar revisiones a modo con el objetivo de que no se resuelvan las dudas de los legisladores ni se abata la opacidad en el manejo de los recursos públicos.

El morenista Gerardo Ulloa dijo al auditor que los resultados de la revisión no se ven reflejados en su trabajo; y le recordó que podrá ser nombrado o removido por Legislatura.

Veneranda Mendoza Herrera