No hay problemas en servicios de emergencia por falta de gasolina

Los servicio de ambulancias de la delegación Poniente del Estado de México del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no reportan afectaciones derivado del desabasto de combustibles que se atraviesa en la entidad mexiquense.



Enrique Gómez-Bravo Topete, delegado, dio a conocer que cuentan con un convenio con una estación de servicio para asegurar el suministro y la operatividad por lo cual han podido paliar con éxito la situación de escasez que se vive.



Reconoció que sí es preocupante, ya que cada vez escasea más el derivado del petróleo, sin embargo, hasta el momento no han tenido que tomar medidas extraordinarias.



“¿Qué es lo que nos preocupa? Que nuestras ambulancias no tuvieran gasolina, pero no tenemos ningún problema para que nosotros pudiéramos estar con el servicio adecuado”.



Respecto a los rumores que circulan en torno a que las Unidades Médicas Familiares así como ambulancias están operando al mínimo afirmó que son falsos.



“No se ha llegado a la crisis de esa manera, sí hemos tenido problemas de desabasto, lo vemos cómo están las filas en los expendios de gasolina, pero que eso derive en retrasos en las consultas, en que no estén acudiendo (pacientes) o que el personal haya dejado de ir a laborar, hasta ahorita no hemos tenido ese tipos de problema”.



Por su parte, la coordinación estatal de socorros de la cruz roja informó que hasta el momento no se tiene el reporte de problemas en la operación o atención de emergencias por falta de gasolina, gracias a la buena voluntad de dos estaciones de gasolina, donde les están dando prioridad para la carga, siempre y cuando sean ambulancias… en el caso de la subdirección de urgencias del estado de México y de las ambulancias del ISEM, el gobierno del estado dio a conocer sólo que no han tenido problema al respecto.

Eleazar Barajas