No interesan feminicidios a diputados

Durante la creación de la Comisión parlamentaria de Seguimiento a los Feminicidios, los ausentes en la discusión fueron los hombres, quienes en el discurso se aseguran comprometidos. Sólo mujeres participaron en el pleno para urgir un alto a los crímenes de género y apenas el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, ese que fue muy criticado por festejar el 10 de mayo en su Fundación Las Américas con un chippendale, usó la palabra para manifestar su respaldo. El punto no fue votado por los coordinadores de PAN y PRD: Anuar Azar y Omar Ortega, respectivamente; tampoco por el panista Edgar Olvera de Naucalpan, por el priista Telésforo García de Chimalhuacán, ni por la morenista Claudia González Cerón de Ecatepec, los tres de demarcaciones con alerta por violencia de género.

Se empiezan a multiplicar los desacuerdos entre Ejecutivo y Legislativo, cada quien tiene sus propias agendas e intereses de partidos. La rispidez se palpa, no hay acuerdos para nada, es más, ni para definir el formato del primer Informe de Alfredo Del Mazo.

Los años pasan, los muertos aumentan y las autoridades no han podido frenar el fenómeno mortal que desata el tránsito pesado sobre la México-Toluca, este viernes una nueva tragedia en la que una mujer perdió la vida porque un tráiler se quedó sin frenos. Claro es que no han podido -o no han querido- encontrar una solución.