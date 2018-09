No logran acuerdos para comisiones del Legislativo; Jaloneo por las importantes

Ante la falta de acuerdos, la Legislatura mexiquense pospuso la aprobación en la integración de comisiones y comités parlamentarios, declaró un receso en la sesión iniciada este jueves y la reanudará el martes próximo.

Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), precisó que hasta ahora el único acuerdo entre los coordinadores parlamentarios es la aplicación del voto ponderado para definir los espacios que a cada bancada corresponden; es decir, en las presidencias y distribución de comisiones cada fuerza política tendrá la misma representatividad que en el pleno.

El además coordinador del grupo parlamentario de Morena expuso que la Legislatura local se declaró en sesión permanente y realizó un receso con el objetivo de que la Jucopo siga procesando la integración de los órganos de trabajo parlamentario.

“Se está convocando para reanudar la sesión el próximo martes, esperemos que ya estemos en condiciones de aprobar el punto; si no fuera así, seguiremos en sesión permanente. Finalmente la ley nos da la oportunidad de instalarlas a más tardar en noviembre, no queremos agotar el tiempo, desde luego, pero tenemos holgura, no se trata de tomar decisiones precipitadas, mucho menos que dejen en estado de indefensión derechos legítimos de los diputados a participar”, precisó.

Por su parte, Anuar Azar, coordinador de los panistas, confió en que la decisión de tomar el receso es prudente para dar espacio a que todas las fracciones se sientan cómodas y bien representadas, pues este ejercicio será el inicio formal del trabajo legislativo.

Precisó, no obstante, que durante las negociaciones en todo momento ha prevalecido el respeto, el diálogo, los argumentos, incluso el análisis a fondo los perfiles de las diputadas y diputados candidatos a presidir las comisiones, para que su labor vaya de acuerdo con su preparación académica y experiencia laboral, “siempre en el ánimo de anteponer el interés general y poder dar los mejores resultados”.

Admitió que los principales “jaloneos” están en las comisiones importantes: Gobernación, la de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Procuración de Justicia, Finanzas, Desarrollo Social, etc.

En cuanto al PAN, indicó que se encuentra interesado, en coincidencia con otras fracciones, en presidir estas comisiones, pero reconoció que “numéricamente, si las matemáticas no fallan, nos tocan cuatro presidencias y un resto adicional, pero apelamos a que las minorías nos veamos representadas, a que el millón 200 mil votos que obtuvo el PAN el 1º de julio se vean reflejados en esta pluralidad”.

También asumió como un despropósito que el albiceleste pretenda mantener las presidencias que tenía en la anterior Legislatura, debido a que la composición de fuerzas en la actualidad es distinta; “hay que aceptarlo con madurez y responsabilidad”.

Veneranda Mendoza Herrera