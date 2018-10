No somos oposición, sino contrapeso; vamos a generar equilibrio

Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura local, insistió en que, con todo derecho y legitimidad, la bancada mayoritaria de Morena buscará los equilibrios de Poder, y aclaró: “no somos oposición, somos contrapeso”, durante la conferencia “Retos y oportunidades de la nueva conformación política del Estado de México”.

En el ejercicio, el ponente Juan Carlos Villarreal Martínez, hoy director general del Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política, advirtió como reto de la nueva mayoría el arte de no avasallar, como desde su punto de vista no lo hizo en su momento el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ante Hernández González y Alejandro Ozuna, secretario general de Gobierno, el también ex consejero electoral aseguró que la democracia no se circunscribe solo a las elecciones, y advirtió que no se gana de una vez y para siempre.

En un compendio estadístico de los resultados electorales en la entidad, recordó que a la fecha solo tres municipios siguen en la hegemonía, cuatro han cambiado hasta siete veces de partido; 92 por ciento al menos se ha pronunciado una vez por la alternancia, y 75 por ciento ha vivido entre dos y cuatro alternancias.

Pese a esta pluralidad política, aseguró, nunca ha existido ruptura entre Poderes, ni parálisis legislativa, ni avasallamiento de las mayorías, pues en el disenso han privilegiado el acuerdo político, por lo que consideró que Morena, a pesar de su mayoría, debe seguir esa lógica para evitar un cambio dramático.

“La calidad de las democracias no solo depende de la calidad de sus gobiernos, sino de la calidad de la oposición, que en Edomex se ha caracterizado por su entendimiento y responsabilidad. Norberto Bobbio considera que no hay poder más débil que el que lo puede todo”, arguyó.

Por tanto, entre los retos de la composición política estatal actual citó el diálogo permanente, sobre todo público; la construcción de acuerdos y consensos; la apertura política y la fiscalización responsable.

“Debe privilegiarse y cuidarse el bien público”, enfatizó.

En respuesta, Maurilio Hernández aclaró que la experiencia actual indudablemente será distinta: “asumimos la práctica de otros momentos, pero ahora con todo derecho y legitimidad buscaremos el equilibrio, como lo reveló en las pasadas elecciones la necesidad del pueblo”, anticipó.

Y destacó que Morena se asume como contrapeso, no como oposición; indicó que el propósito de su grupo parlamentario nunca ha sido avasallar, sino encontrar coincidencias y superar disidencias, y enfatizó que la LX Legislatura tendrá su propia agenda que recupere lo mejor de cada bancada.

En tanto, Ozuna Rivera llamó a no descalificar Legislaturas anteriores, y apeló a que no existan diferencias irreconciliables, ni puertas abiertas para el disenso, la parálisis o el veto, sino a cristalizar un modelo de división de poderes que garantice la interacción.

