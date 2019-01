“No termines en el hospital”: Netflix emite alerta por un nuevo reto viral inspirado en su película

Ha pedido a los internautas que “no se hagan daño” con el llamado ‘Bird Box Challenge’

Este miércoles, el servicio de ‘streaming’ estadounidense Netflix ha pedido a los internautas que no practiquen el ‘Bird Box Challenge’, el nuevo reto viral que refleja la popularidad del filme ‘Bird Box’ —’Bird Box: a ciegas’​, en Hispanoamérica y ‘A ciegas’ en España— estrenado en la plataforma el 21 de diciembre de 2018.

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero: por favor, no se haga daño con este reto Bird Box Challenge. No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el amor, pero el Niño y la Niña [personajes de la película] solo tienen un deseo para el 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes”, reza el mensaje de Twitter de Netflix publicado este miércoles.

Netflix pide que no hagan el #BirdBoxChallenge por el peligro! Yo digo la gente no es tan tonta para hacer estas cosas no❓Pero luego de un rato miro videos y digo …. hay gente pa todo❗️❗️🤔🤔🙄🙄👇 pic.twitter.com/yI00TERRdS — 🅟🅘🅟🅞🅛 (@monikatorresok) January 3, 2019

En la película una extraña fuerza hace que la gente que ve se suicide. Para sobrevivir, los héroes de la cinta vendan sus ojos y procuran a todo costa no abrirlos para que no se les contagie el espíritu maligno y no les entren ganas de acabar con su vida.

Tal fue el éxito del film que dio inicio a nuevo reto viral homónimo que consiste en realizar diversas acciones con los ojos vendados.

Y como era de esperar, en las redes aparecieron varios videos en los cuales se puede apreciar el alto grado de riesgo que supone este reto. Así, en una de las grabaciones un hombre es filmado conduciendo un coche con los ojos vendados, y en otra un niño se choca contra una pared. También hay una grabación en la que un grupo de amigos está dando un paseo por la calle con los ojos tapados cerca de una carretera.

