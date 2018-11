Obligada UAEM a convenio de pago para deuda con Issemym

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) se verá obligada a buscar un convenio de pago con el Gobierno estatal en busca de poder subsanar el incumplimiento de pago en las cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).

Alfredo Barrera, rector de la UAEM, reconoció que no cuentan con recursos para hacer frente al adeudo que asciende a mil 100 millones de pesos, más 500 millones de actualizaciones, recargos y multas, esto al tiempo de advertir que la operación de la casa de estudio está en números rojos y con un importante déficit.

“La explicación real es que la universidad no tiene dinero, ¿por qué no cumple la universidad con las aportaciones que es una obligación del patrón? Porque no hay dinero”.

Señaló que no niegan la deuda, sin embargo no están en condiciones de pagar por lo que solo les queda comprometer el pago, y buscar un mecanismo de apoyo.

“El planteamiento que está haciendo la universidad al gobierno del estado es que nos den un plazo que nos permitan cubrir, primero firmar un convenio de coordinación para cubrir este pago, nosotros a la firma de este convenio tendríamos que cubrir un 30 por ciento de este monto y entiendo que estamos tratando de conseguir la universidad y la diferencia trasladarla a diferentes plazos pero que sea el Gobierno quien nos subsidie y que nos retenga en el subsidio estatal”, expresó.

Al explicar que por qué no se ha cumplido con este pago, pese a la retención a los trabajadores, detalló que deriva de la propia retención de impuestos y el aumento de las cuotas de seguridad social, esto sin equiparar lo que se recibe de recurso federal y estatal; ya que actualmente la retención del trabajador es del 2.4 por ciento, cuando la reforma al Issemym plantea el 3.5.

“Esa es la realidad que vive nuestra universidad, no es que el dinero se desvíe que el dinero se le dé otro destino simplemente, no existe, no llega vía el subsidio estatal y federal para cubrir estas obligaciones de la universidad”

Advirtió que la universidad no tiene ese dinero para cubrir esas obligaciones financieras por lo que pidió el apoyo y comprensión de los trabajadores.

Eleazar Barajas