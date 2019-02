Omisiones en esquema de vacunación ponen en riesgo desarrollo de infantes

Los riesgos de no vacunar a los niños en contra de sarampión, difteria, rotavirus, tétanos neonatal, son directamente sobre la vida del infante, señaló Víctor Torres Meza, director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CEVECE).

En el Estado de México, de las enfermedades que se pueden prevenir a través de una inyección en el brazo, se presentan parotiditis, en especial en los que no recibieron la pentavalente; rubéola, y tuberculosis.

Este lunes arrancó la Semana Nacional de Vacunación, en la de que de manera gratuita se complementará el esquema, beneficio que en el sector privado tiene un costo en promedio de 250 dólares.

“Piensan que estas enfermedades ya no existen en el país, nunca las han visto, y piensan que no tiene caso si en su ciudad no han visto este padecimiento; piensan que las cargan inmunológicamente a los niños porque les ponen tres, pero son tan inocuas las vacunas que lo favorecen”.

Distintos estudios a nivel internacional señalan que las vacunas, solamente después del agua potable, tienen el mejor costo efectivo en materia de salud pública, es decir, gracias a ellas se ha logrado aumentar la esperanza de vida.

“En los 80 eran miles de casos, cientos de defunciones por sarampión, hace muchos años que no tenemos esto. Hay que enseñarle a la mamá qué hay evidencia suficiente en la ciencia para este asunto”.

Asimismo destacó que al momento no se han detectado grupos antivacunas en el Estado de México, aunque a nivel internacional estos ya han generado repuntes en enfermedades que se creían prácticamente erradicadas, como el sarampión, en ciudades importantes como New York y Washington D.C.

“El antecedente es que las mamás se reservaron el derecho a vacunar a sus hijos, pero hay que subrayar que la vacunación es un derecho de los niños para la protección de su salud”.

Cabe destacar que en el sector público no se cuenta con la vacuna contra la meningitis y fiebre amarilla.

La Semana Nacional de Vacunación se llevará a cabo hasta el 1 de marzo, con el objetivo de completar los esquemas básicos de vacunación y difundir la medicina preventiva, en especial la aplicación de biológicos contra la Poliomielitis a población infantil de seis a 59 meses de edad y que cuenten con dos previas de la pentavalente acelular, la cual protege contra difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis e infecciones por influenza tipo b.

De igual manera, priorizará en la prevención de padecimientos respiratorios y diarreas, además de coadyuvar en la reducción de las deficiencias en nutrición.