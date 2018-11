Ortega, Couttolenc, Olvera y Azar, se escurren y no votan

Se puede entender que el día de sesión en el Congreso local muchos ciudadanos, integrantes de partido y amigos, acudan a la sede del Poder Legislativo a saludar a los diputados o en busca de ayuda, pero para algunos legisladores es recurrente abandonar sus curules durante la sesión, al grado de que ni siquiera están interesados en votar al menos las iniciativas importantes. Casos recurrentes son los de Omar Ortega, el coordinador del PRD; Alberto Couttolenc, su homólogo del Verde (quienes se supone promovieron el exhorto de la Junta de Coordinación Política por el tema San Juanico, pero no lo votaron); el panista Edgar Olvera y en ocasiones su coordinador Anuar Azar. Históricamente, los diputados locales no tienen buen control de esfínteres al momento de votar iniciativas espinosas, como lo fueron Cuentas Públicas, y con su ausencia permitieron mayorías al PRI o evitaron enemistarse con esta fuerza. Si ahora no es al menos el segundo caso, bien convendría que prestaran más atención al trabajo parlamentario, pues al final de cuentas los ciudadanos mexiquenses les pagan precisamente para eso.