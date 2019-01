Oscar 2019: A favor y en contra de las nominadas a Mejor película

‘Black Panther’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘El vicio del poder’, ‘Green Book’, ‘Ha nacido una estrella’, ‘Infiltrado en el KKKlan’, ‘La favorita’ y ‘Roma’ compiten por hacerse con la codiciada estatuilla.

El próximo 24 de febrero tendrá lugar la 91ª edición de los Oscar y ocho filmes compiten por hacerse con el premio a Mejor película. ¿Será Roma la vencedora? ¿Quizá La favorita? ¿Se convertirá Black Panther en la primera cinta de superhéroes en hacerse con la estatuilla? Mientras pasan los días y haces tus quinielas, en SensaCine hemos analizado los “A favor” y “En contra” de las nominadas en esta categoría.

‘BLACK PANTHER’ DE RYAN COOGLER – 7 NOMINACIONES

· A favor: Black Panther es la primera película de Marvel (y de superhéroes) en estar nominada al Oscar. Hubo presión desde su estreno –recordemos la fugaz candidatura Mejor película popular- alzada por la prensa y el ‘establishment’ dado a su fuerte contingente racial y a sus valores sociopolíticos. Entre lo positivo, sin duda, un gran villano, al que da vida Michael B. Jordan (mola mucho más que T’Challa) y el brutal disco que Kendrick Lamar sacó a colación de la película.

· En contra: Cinematográficamente hablando: es otra historia. No solo no es la mejor película de Marvel, sino que por momentos es reiterativa e, incluso, algo aburrida. La industria, como ya pasó con El retorno del Rey, de alguna forma devuelve el favor a Marvel, uno de los motores básicos de Hollywood. Ya no es que Vengadores: Infinity Warsea mucho mejor, es que la mejor película de superhéroes de 2019 es, claramente,Spider-Man: Un nuevo universo.

‘BOHEMIAN RHAPSODY’ DE BRYAN SINGER (Y DEXTER FLETCHER) – 5 NOMINACIONES

· A favor: Bohemian Rhapsody es un fenómeno comercial aún mayor que el de Black Panther. En España ha sido la película más taquillera del año, por encima de Jurassic World: El rieno caído, que además ha traído una saludable fiebre sobre Queen, probablemente acercando sus canciones a un público nuevo. Rami Malek no sólo no fracasa en su retrato de Freedie Mercury, sino que resulta uno de los verdaderos alicientes para ver la película.

· En contra: Si bien la historia real es emocionante y eso se traslada al espectador a brochazos sin filtro, lo cierto es que la película acumula todos los clichés habidos y por haber del género del ‘biopic’ musical. El blanqueado de la vida sexual de Freddie Mercury así como de su relación con las drogas me parece significativo, pero menos importante, como el hecho de que la película, básicamente, funciona cuando suenan las canciones y los actores las escenifican. Acercándola más al musical de la Gran Vía que la gran película por la que mucha gente apuesta.

‘EL VICIO DEL PODER’ DE ADAM MCKAY – 8 NOMINACIONES

· A favor: Adam McKay busca repetir el éxito conseguido con La gran apuesta -en aquella ocasión hablándonos de la crisis económica- en una película vibrante, inteligente y muy divertida sobre el exvicepresidente de los EE.UU., Dick Cheney; el responsable político de las torturas en Irak y Afganistán. El vicio del poder busca dar un repaso al lado más sórdido de la política norteamericana haciendo un repaso a la misma desde los tiempos de Richard Nixon. Lo mejor de la película, además de su inmenso reparto: Christian Bale, Steve Carell, Amy Adams, Sam Rockwell… son los pequeños gestos de edición y composición que añade McKay para el despiporre generalizado (como los títulos de crédito a media película).

· En contra: El resultado es bastante devastador, incluso mirándolo desde el lado cómico, sin embargo el mensaje final sí que acaba siendo demasiado doméstico. Las diatribas contra Cheney, imposible antihéroe de la función, y las idas y venidas de la política exterior e interior norteamericana (algo lejano a nuestro mundo), hacen que el film aminore revoluciones y despiste el interés.

‘GREEN BOOK’ DE PETER FARRELLY – 5 NOMINACIONES

· A favor: Otro director (con McKay) que viene de la comedia gamberra: Peter Farrelly, en su debut en solitario. Ya sabéis que los Farrelly son los responsables de joyas absolutas de la comedia como Algo pasa con Mary, Vaya par de idiotas o Dos tontos muy tontos. En su debut, Farrelly parte de un hecho real: el ‘tour’ a lo largo de 8 semanas por la América profunda de un pianista negro (Don Shirley) y su chofer italoamericano (Tony Lip), para crear un conmovedor retrato sobre la amistad en tiempos del racismo. Duelo interpretativo mayestático entre Viggo Mortensen y Mahershala Ali.

· En contra: Es una ‘feel-good movie’ de carretera, más cercana a ser Intocable 2 que una nueva versión de Mejor solo que mal acompañado, ese clásico de la comedia americana de los años 80. Película previsible y muchas veces vista con anterioridad: dos personas antitéticas logran conocerse y vencer su repulsión inicial al enfrentarse a un mundo oscuro y racista. A mí me parece una película muy facilona, no exenta de buenos momentos, pero obviamente moralista y blandengue.

‘HA NACIDO UNA ESTRELLA’ DE BRADLEY COOPER – 8 NOMINACIONES

· A favor: Debut en la dirección del actor Bradley Cooper haciendo una nueva versión del clásico de 1937 de William A. Wellman, con él mismo como Jackson y Lady GaGa como la ‘star’ Ally. Delicadísima historia de amor, con algunos de los momentos románticos más bellos de 2018; grandes secuencias donde se ejecutan las canciones en directo y una terrorífica crónica de como las adicciones –alcohol, drogas- pueden dar al traste con las mejores de las intenciones. Podía haber sido un fracaso ñoño y estridente y sin embargo es un ejercicio de una madurez cinematográfica realmente importante.

· En contra: La única pega que le veo a Ha nacido una estrella es que su retrato de lo que significa triunfar en la música es la desmedida ambición de convertirse en una estrella mediática. El resto: todo soberbio, incluyendo las canciones. ‘Shallow’ debería ganar el Oscar (probablemente el único que consiga).

‘INFILTRADO EN EL KKKLAN’ DE SPIKE LEE – 6 NOMINACIONES

· A favor: Tercera película de temática racial y, sin duda, la mejor de todas ellas. Spike Lee regresa al cine comercial con una comedia estilo hermanos Coen donde realidad y ficción se entremezclan para explicar la delirante aventura de un policía negro que logró infiltrarse en el Ku Klux Klan en los años 60. La genialidad de Infiltrado en el KKKlan, más allá de la delirante trama policial, es el retrato sin ambages de la estupidez y el odio que habitan en aquellos que son racistas, y, por supuesto, sus rimas constante a lo que se vive hoy en día en Norteamérica, con guiños-puñetazos constantes a la administración Trump. El final de la película es de ovación, bandera USA girada y en B/N. Spike Lee: uno de los más grandes.

· En contra: Comercialmente ha sido un fracaso en España. Y Spike Lee, pese a su condición de clásico del cine, sigue siendo una mosca cojonera en Hollywood.

‘LA FAVORITA’ DE YÓRGOS LÁNTHIMOS – 10 NOMINACIONES

· A favor: El griego loco de Yórgos Lánthimos, firmante de películas como Canino,Langosta o El sacrifico del ciervo sagrado, conquista Hollywood, casi por sorpresa, con una película de época, más suave que sus actos terroristas precedentes, con todo lujo a nivel de diseño de producción y buscando esa mirada ultramoderna que surge de mezclar lo clásico y lo moderno en un mismo plano. Gran juego de actrices en La favorita: Olivia Colman – Rachel Weisz – Emma Stone; dando vida a víboras capaces de cualquier cosa para salirse con la suya en una película lasciva y morbosa. Profundamente orgánica y física. El humor negro finísimo de Lánthimos, huye de la barbarie anterior para darnos su particular visión contemporánea de Eva al desnudo.

· En contra: No soporta las comparaciones con Kubrick y no acepta las, mucho más certeras, concomitancias con Peter Greenaway. ¿Demasiado cerebral para alzarse con los premios? ¿Demiasado fría para calar en el gran público? ¿Demasiado pretenciosa para quién no quiere complicarse la vida?

‘ROMA’ DE ALFONSO CUARÓN – 10 NOMINACIONES

· A favor: La favorita de los Oscar, la película de Cuarón distribuida por Netflix, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia es una delicia estética, además de un cruento retrato de mujeres sufridoras y abandonadas en el México convulsivo de los años 70. Cuarón se deja la piel en cada escena, en cada plano, en cada movimiento de cámara, logrando un retrato íntimo de gran belleza, convirtiendo lo doméstico en épico y viceversa. Momentos como la escena en la playa, la Navidad en el campo (con el incendio) o el momento revolución son absolutamente brutales. Como si Federico Fellini dirigiera una película de Pier Paolo Pasolini.

· En contra: Hay quién no perdona que Cuarón haya dirigido Gravity –o, peor, ¡una deHarry Potter!- y no hacen más que buscar las cosquillas a Roma para desprestigiar una obra que no necesita de nada ni de nadie para triunfar.