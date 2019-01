Otra “manita de gato” al gabinete

Todo cabe en un gabinete sabiéndolo acomodar… A un año y medio de haber asumido el cargo como gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo volvió a hacer cambios en su gabinete, han sido ya seis los enroques en su equipo de trabajo, en el que se han abierto las puertas para los que se quedaron sin trabajo cuando Peña Nieto dejó de ser Presidente. Lo que llama la atención es que haya llegado Andrés Massieu Fernández a Desarrollo Urbano, en especial porque es hijo de Andrés Massieu Berlanga, quien fuera secretario particular de Carlos Salinas de Gortari durante su sexenio.

Aunque por algún momento se habría creído que el gobernador Alfredo Del Mazo se lo pensaría dos veces y se daría tiempo antes de acoger a la clase política nacional desempleada a partir del cambio de partido en la Presidencia, el periodo de “cautela” –si la hubo-, concluyó este día, al formalizarse el nombramiento de Andrés Massieu Fernández, ex coordinador general de Política y Gobierno a nivel federal, como secretario de Desarrollo Urbano. También se habla del pronto regreso de Erwin Lino, ex secretario particular de Enrique Peña, a la entidad, ahora como titular de la Sedagro.