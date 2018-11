Pandilla priista saqueó a Ecatepec desde alcaldía

La Legislatura mexiquense urgió al gobernador Alfredo Del Mazo y a la Secretaría de Seguridad estatal a implementar de manera inmediata un programa para el combate a la delincuencia y rescate de los espacios públicos en Ecatepec, con acciones interinstitucionales concretas, transversales y efectivas, de manera coordinada con los gobiernos federal y municipal.



El diputado morenista Gabriel Gutiérrez Cureño, autor del pronunciamiento, acusó que históricamente el presupuesto de Ecatepec se ha utilizado para financiar campañas del PRI, comprar votos o para enriquecer “a esa misma clase política que por muchos años se ha pasado los cargos de diputados locales a federales, síndicos, regidores o presidentes municipales y ahora hasta un senador tenemos”.



Los culpables del desastre en Ecatepec, señaló, tienen nombre y apellido: los exalcaldes Eruviel Ávila Villegas (quien, desde su punto de vista, tuvo un paso negro como gobernador; y como alcalde endeudó con más de 600 millones al municipio en su segundo mandato), Pablo Bedolla (ahora rector de la Universidad del Bicentenario, institución que a su decir también saqueará) e Indalecio Ríos.



De igual manera, enfatizó como cómplices a los exdiputados Inocencio Chávez, Juan Manuel Gutiérrez, Alfredo Torres Huitrón, Aarón Urbina, Isidro Moreno y Vicente Coss, entre otros, quienes “con sus actitudes corruptas, como integrantes de este Poder, se quedaron agachados y nunca dijeron nada porque así convenía a sus intereses”.



El legislador se inconformó con el columnista de El Universal Alfonso Zárate, quien aseguró que Ecatepec está lleno de padres ausentes y carentes de valores. Por el contrario, el oriundo de esa demarcación afirmó que su gente es buena y trabajadora, con la ilusión de un futuro mejor.



Ofreció su respaldo al próximo alcalde de extracción morenista, Fernando Vilchis, pero también anticipó que será crítico y exigente si no se cumplen expectativas de campaña.



En la exposición de motivos, Gutiérrez Cureño indicó que el mandatario mexiquense está obligado a observar el orden público en todo el territorio del estado, mandar personalmente a las fuerzas de seguridad pública de la entidad y a coordinarse en esta materia con la Federación, otras entidades y los municipios, en términos de ley, de conformidad con la fracción IX del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.



Ecatepec, recordó, es considerado el municipio más violento del Estado de México y uno de los más peligrosos del país: de enero a agosto de 2016 se cometieron mil 700 homicidios, 174 secuestros, mil 400 agresiones sexuales, mil 300 robos a viviendas, casi 3 mil robos de auto y casi 2 mil robos a negocios.



El aumento de delitos sexuales ha motivado que desde 2015 se mantenga una Alerta por Violencia de Género. En 2016, el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México contabilizó 39 casos probables de feminicidio en la demarcación.



“Como parte del derecho humano que tienen las personas a vivir una vida libre de violencia consagrada en la Ley fundamental, es imperioso que el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de México elabore a la brevedad un programa de combate frontal contra la delincuencia en el municipio de Ecatepec y en la zona conurbada del Valle de México”, apeló.



La urgencia, precisó, obedece a la cantidad de feminicidios, homicidios, violación, extorsiones, privación ilegal de la libertad, robo a casa habitación, robo a escuelas, robo a instituciones bancarias, robo a negocios, robo a transeúntes, robo a transporte público, robo de autopartes, robo de hidrocarburos, robo de vehículo particular con y sin violencia que padecen las familias de Ecatepec, convirtiendo a este municipio en el más peligroso para las mujeres, niños, adolescentes y la sociedad en general.



“La problemática es multifactorial por lo que deben participar todas las instituciones públicas necesarias para erradicar esta situación que viven las y los mexiquenses”, dijo, acompañadas por los recursos públicos suficientes y etiquetados.



“Es sin duda una inversión grande, necesaria y justa para rescatar a la sociedad que nos dio su confianza. En 2017 se aumentaron 284 millones de pesos al presupuesto de la entidad, dinero hay y es fundamental que no se escatime para detener lo que hoy es el mayor cáncer de nuestra sociedad: la violencia. Transformemos juntos al Estado de México”, abundó.

Veneranda Mendoza Herrera