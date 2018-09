Para reparar tejido social, Foro Escucha; Reclaman atender a víctimas de crimen

Con el objetivo de abonar a la reconstrucción del tejido social, en Toluca se llevó a cabo el décimo “Foro Escucha” de atención a víctimas del delito y al crimen impulsado por el Gobierno federal electo en cual pretende impulsar la paz y la reconciliación en la sociedad mexicana.

A partir de estos encuentros se pretende recoger el sentir de las familias golpeadas por el delito, principalmente aquellos relacionados con desapariciones forzadas, ejecuciones, víctimas de trata y feminicidio, crímenes de estado y perseguidos políticos.

Que el próximo gobierno escuche, se dijo, no es solo un ejercicio estético, ni en vano, sino que pretende recoger las propuestas de este sector ofendido para que puedan convertirse en ley y plataforma de gobierno en el futuro cercano.

Dentro de los proyectos, la premisa principal que se ha recogido es la de justicia antes que una reconciliación, con lo que más autoridades federales encabezadas por la senadora de la República Delfina Gómez aseguraron que no habrá perdón y olvido.

“Este gobierno que está terminando nos deja muchas deudas económicas e impunidad, pero también deudas de desatención y nos dicen que pareciera que no tienen corazón”

Se reiteró que uno de los planes a ejecutarse es de la consolidación de la ley General para el Sistema Integral para la Justicia, Verdad, No Repetición y Reparación a las Víctimas. En esta ley se impulsará una comisión de la verdad, de investigación y una fiscalía para la paz, además de un tribunal para la paz.

De forma paralela se reiteró que se pretende impulsar una amnistía pero con casos excepcionales, derecho del que quedarán excluidos responsables de desaparición forzada, ejecuciones, trata, así como ningún acto cometido con violencia quedando solo para niños, niñas, adolescentes, mujeres y campesinos captados por el crimen organizado además de aquellos consideradas como presos políticos.

Entre los temas que se debatieron estuvo el feminicidio, criminalización de los defensores de derechos humanos, legalización de la mariguana, análisis de las instituciones y propuestas públicas para la paz.

