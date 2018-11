Pasan límite de deuda 82 alcaldías; La de gobierno tiene alerta

La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) en la Legislatura local avaló las Cuentas Públicas estatal y municipales del ejercicio fiscal 2017, pero los diputados de Morena aclararon que eso no significa que los servidores públicos de la administración de Eruviel Ávila ni de los 125 ayuntamientos han quedado libres de posibles responsabilidades por anomalías en el manejo del erario.



Los diputados además demandaron a los gobiernos estatal y municipales disminuir sus deudas públicas. El primero, al decir del auditor superior, Fernando Baz, tiene una alerta encendida, mientras 82 ayuntamientos han rebasado el monto de endeudamiento permitido por la ley.



Además instruyeron al organismo auditor dar seguimiento a las observaciones realizadas al Instituto de Salud Estatal (ISEM) y a las detectadas en las Cuentas Públicas.



El morenista Valentín González Bautista advirtió que la aprobación de los dictámenes no deja satisfecha a su bancada por el poco tiempo para su análisis y revisión, invitó a sus compañeros a seguir examinando los documentos y solicitó la comparecencia del auditor siempre que se requiera para combatir la corrupción y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.



Miguel Sámano, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que su fracción parlamentaria sí quedó satisfecha con los informes, mientras el panista Edgar Olvera confió en que los dictámenes aprobados servirán para sancionar a quienes hayan hecho un mal uso de los recursos.



A propuesta del petista Francisco Solorza, en cuatro meses el OSFEM deberá presentar a la Comisión informe sobre el seguimiento de las observaciones realizadas a la Cuenta Pública estatal 2017, y cada mes deberá detallar las acciones derivadas de las observaciones resarcitorias en los municipios, a propuesta del morenista Adrián Galicia.



La Comisión de Vigilancia demandó al OSFEM fortalecer los mecanismos para transparentar la aplicación y destino de la deuda pública del gobierno estatal y establecer indicadores del costo-beneficio, en el afán de garantizar que no rebase los rangos establecidos en el Sistema de Alertas previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.



El OSFEM además deberá dar seguimiento puntual a los actos de fiscalización realizados al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).



De igual manera, tendrá que realizar auditorías especiales a los ayuntamientos con mayor endeudamiento, y las Contralorías Municipales deben dar seguimiento a los hallazgos y recomendaciones realizadas por el Órgano.



El decreto además pide a los organismos descentralizados de agua y saneamiento de Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, El Oro, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Jaltenco, La Paz, Naucalpan, Nextlalpan, Nicolás Romero, Temascalapa, Tenancingo, Teoloyucan, Teotihuacán, Tequixquiac, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Zinacantepec y Zumpango, y al Organismo Descentralizado para el Mantenimiento de Vialidades de Izcalli, reducir su deuda y no exceder el máximo establecido en la Ley de Ingresos del Estado de México.



El OSFEM también deberá iniciar procedimientos administrativos en los casos de responsabilidades resarcitorias, enviarlos al Tribunal de Justicia Administrativa y proporcionar información sobre las auditorías en curso, número, tipo, nombre de las entidades fiscalizables, recomendaciones y seguimiento.



Baz Ferreira precisó que los entes fiscalizados cuentan con 30 días hábiles para solucionar sus observaciones.

Veneranda Mendoza Herrera