Pastor ‘resucita’ a un hombre e invoca el #ResurrectionChallenge

La empresa Kings & Queens afectada en el acto “divino” escribió en su página de Facebook lo siguiente: “Como proveedor de servicios funerales, no ofrecemos nuestros servicios sin documentación”.

La influencia de la religión sobre la política en Sudáfrica es tal que hasta el supuesto profeta utilizó los servicios de la policía metropolitana de Johannesburgo para escoltar al pastor.

El periódico The Southafrican asegura que Lukau ofició la boda de Duduzile Zuma, hija del expresidente Jacob Zuma, lo que confirma sus poderes pero en lo político.

A las afueras de la iglesia, el ‘profeta’ reunió a sus seguidores y las cámaras para grabar el supuesto milagro. Ahí estaba el cuerpo descubierto del hombre “fallecido” en un féretro.

Lanzó al aire unas frases para celebrar a Jesús y calentar los ánimos de los presentes hasta que una exultante reacción vino cuando se paró Elliot.

El “milagro” se había consumado, la familia del “difunto” rompió en llanto, nadie lo podía creer y sí nadie en el mundo lo creyó que hasta se creó un reto viral.

La gracia con la que despertaron al muerto en Sudáfrica le valió una serie de memes en el mundo virtual, incluso algunos salpicaron a la política mexicana.

The food clearly slaps different after being resurrected.😂😂 #ResurrectionChallenge pic.twitter.com/5U4uaWiutL

— Pootie Tang (@Mdudemeister) February 25, 2019