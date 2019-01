Patriots no ha podido ser campeón contra Chargers en playoffs

Medirse contra los Cargadores en postemporada es un mal augurio para las aspiraciones de Pats

Los New England Patriots siguen buscando el sueño de empatar a los Pittsburgh Steelers como la franquicia más ganadora en la historia de la NFL; sin embargo, para ello deben primero superar a los Chargers, equipo que ha representado una mala señal para los de Tom Brady. Así es, los Patriotas jamás han ganado el Super Bowl cuando en esa misma Postemporada se enfrentan a los Cargadores. Y aunque sí han derrotado a los Chargers, los Pats no han podido conquistar después el trofeo Vince Lombardi. La primera vez que Patriots y Chargers chocaron en Playoffs fue hace mucho tiempo; de hecho fue en la American Football League (AFL) en 1963 antes de que la Liga se fusionara con laNational Football League para formar la actual NFL. Es obvio que en aquel año los Pats no ganaron el Super Bowl, pues dicho evento aún no existía; sin embargo, el equipo entonces de Boston, perdió el campeonato de la Liga Americana a manos de los Cargadores con un aplastante marcador de 51-10.

Tuvieron que pasar 43 años para que Chargers y Pats se volvieran a medir en Postemporada. Ahora sí fue en la NFL y ahora sí fue triunfo para New England. Fue justamente en la Ronda Divisional de la temporada 2006 y los de Bill Belichick derrotaron a los de Philip Rivers por tres puntos, pero en el Juego de Campeonato fueron vencidos 38-34 por los Indianapolis Colts dePeyton Manning.

Un año más tarde, Chargers y Pats volvieron a chocar en Playoffs, pero ahora fue por el título de la Conferencia Americana. Nueva Inglaterra llegó al encuentro con paso perfecto, y casi sin sudar, los de Tom Brady derrotaron 21-12 a la franquicia entonces de San Diego.

Muchos pensaban que tras derrotar a Chargers, los Pats tendrían un juego de trámite en el Super Bowl XLII, pues los New York Giants parecían menos rival que San Diego; sin embargo, conocida es la milagrosa recepción de David Tyree con el casco que acabó con la temporada perfecta de Nueva Inglaterra.

Esta será la primera vez que los Patriotas se midan en Postemporada al cuadro californiano ya como franquicia de Los Angeles y dicha ciudad tampoco es buen augurio para los Pats, pues la única ocasión en la que se midieron en Playoffs ante un equipo angelino (vs Raiders en la temporada 1985) aunque ganaron en LA, también perdieron el gran juego. Aquella vez fueron fueron aplastados 46-10 por los Osos de Chicago en el Súper Tazón XX.

Si lo viéramos por el lado positivo para los Pats; siempre que han enfrentado a los Chargers en la era del Super Bowl han llegado al ‘Gran Día’ y jamás han perdido ante el conjunto de Californiaen Playoffs; pero es una realidad que esta campaña no ha sido la mejor para New England. De hecho los Pats tienen su peor récord (11-5) en temporada regular desde 2009, aún así, ganarle a los Chargers, dado el hecho de que Philip Rivers (0-7) jamás ha vencido a Tom Brady, quizá no sea tanto problema como lo que viene después: intentar ganar el Super Bowl luego de enfrentar a los Cargadores en Playoffs.

