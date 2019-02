Paulatino, retiro de popotes y bolsas de plástico, dice alcaldía

Ricardo Moreno, secretario del Ayuntamiento de Toluca, informó que la medida establecida en el bando municipal 2019 para inhibir el uso de bolsas de plástico y popotes entrará en vigor de manera paulatina en el municipio, pues de inicio arrancarán con campañas informativas sobre los alcances y beneficios de la medida.

Reiteró que no hay prohibición para su uso, sino restricción a la entrega gratuita de estos productos por lo que si el consumidor lo pide y paga pueden entregarlo. La autoridad contempla que la medida entre en vigor de manera estricta en los próximos seis meses para entonces proceder al tema de la sanción vía verificadores, del cual afirmó cuentan con la capacidad operativa de elementos para hacer valer la norma.

“El bando municipal es para cumplirse y desde luego que el ayuntamiento tiene que implementar el personal y las medidas necesarias para hacerlo cumplir sin lugar a dudas así como hay gente que lo apoya hay gente que ni siquiera está enterada, por eso lo primero que queremos hacer es una amplia campaña de difusión”

Indicó que el ayuntamiento apostará porque se desaliente el uso de estos productos más allá de la sanción hacia la población, por lo que ya han iniciado contacto con las cámaras de comercio para dentro de los establecimientos regalar folletos y publicidad en torno a la norma.

Con relación al comercio ambulante, y pese a la serie de manifestaciones que han anunciado las organizaciones de vendedores, reiteró que no darán un paso atrás a lo establecido en el bando municipal, además de que harán valer la sanción de arresto inconmutable de entre 24 y 36 horas a quien ejerza esta actividad.

“Sabemos que están convocando a una manifestación esperamos que lo hagan por los canales pacíficos, convocando a gente que no es del municipio incluso de organizaciones ajenas a los propios comerciantes decirles que tienen la plaza las garantías necesarias para poderse manifestar, la medida es una medida legal, lo hemos hecho sin ningún tipo de violencia”

Eleazar Barajas