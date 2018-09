Peña Nieto, confirmado en mensaje de Del Mazo

¿Cuándo se había visto que en la entrega “legal” del informe de gobierno la administración estatal no dijera nada? Pues en este primer año gobierno, el secretario general Alejandro Ozuna no abrió la boca ni para repetir cifras que todos los días se usan. ¿Pensarán que es más importante el acto protocolario que el ejercicio obligado por ley para la rendición de cuentas? ¿El Poder Legislativo no influye como para detallar el estado que guarda la administración pública? Alejandro Ozuna acudió al Palacio Legislativo literalmente sólo para llevar el tomo correspondiente del documento. Los otros que dejan mal sabor de boca son los coordinadores del PAN y PRD que no se atreven a decir lo que se ha hecho mal este primer año, como si le tuvieran miedo o debieran favores al gobernador Del Mazo. Con tanto material, Anuar Azar no quiere anticipar evaluación y Omar Ortega pide voto de confianza para el mandatario.