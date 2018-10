Percepción de inseguridad en Toluca, basada en ideas equivocadas

Asegura el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora, que la percepción de la inseguridad en la ciudad está basada, principalmente, en ideas erróneas que no corresponden a la realidad del municipio en materia de criminalidad.



A decir del edil uno de los elementos clave para garantizar la seguridad es tener policías con las herramientas de trabajo adecuadas, para aumentar también el nivel de exigencia como lo reclama la sociedad, pues es uno de los vacíos de los uniformados.



“Seguimos renovando y sustituyendo herramientas de operación necesarias para cumplir con la operación de nuestra policía de forma preventiva”.



Al encabezar la entrega de patrullas, motopatrullas, y equipo policial a la dirección de seguridad ciudadana municipal; Zamora Morales argumentó frente a la encuesta de percepción de inseguridad, que coloca a la ciudad capital como una de las peor evaluadas, que este apartado la mayoría de las veces está completamente alejado a las cifras reales de incidencia delictiva.



“Es errónea, sí, porque así es es algo que tenemos que diferenciar una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad; sin embargo tenemos que hacer todos juntos nuestro trabajo para que esa percepción baje, que no mintamos porque ahora está de moda lo de las noticias falsas y en las noticias falsas dicen miles de cosas, miles de mentiras y mucha gente, sobre todo gente que no está a lo mejor muy metida en el tema pues llega a creer esas mentiras”, expresó.



Aseguró que municipio, estado y Ejército están trabajando de forma coordinada por lo que pidió calma y comprensión de los ciudadanos.



Al encabezar la Décimo Quinta sesión ordinaria del Consejo municipal de seguridad pública, en la que se entregaron constancias satisfactorias de estudios concluidos a oficiales que recibieron capacitación en los talleres para la violencia de género y en contra de la violación de derechos humanos, además de becas de formación para los cadetes, refirió que su administración le ha apostado a la capacitación de los mandos que en ocasiones genera mayores dividendos en el futuro.



“Estamos haciendo nuestro trabajo, toda carrera que inicia trae su dosis de esperanza, nos sentimos muy orgullosos de la nueva generación de cadetes, los cuales reciben becas para formar con éxito una formación inicial que los lleve a ser parte de la policía municipal”



De manera general el munícipe entregó 18 patrullas Pickup, 20 motopatrullas, bastones retráctiles, candados metálicos y lámparas sordas.



Eleazar Barajas