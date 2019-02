Perro viejo no olvida viejos trucos

El PRI ya encontró el caminito para controlar, sin tener mayoría, los trabajos importantes de la Legislatura local y evitar la aprobación de iniciativas que no convienen a sus intereses. Con la presidencia de la Comisión de Gobernación, decide qué dictaminar y qué retener; el pretexto es la necesidad de analizar con profundidad las iniciativas. Ahora son las reuniones de trabajo lo que en otro momento los foros, meras acciones dilatorias para evitar los dictámenes. De esta manera el tricolor le ha dado largas a la desaparición del cobro de estacionamientos en centros comerciales o la solicitud permanente de trámite de las actas certificadas, por ejemplo; ambos, una minita de oro para el sector empresarial; y también a la desaparición del fuero. Lo que más llama la atención, sin embargo, es que el PRI justifique estos largos estudios en un acuerdo de la Jucopo. Entonces se entiende que Morena, o al menos su coordinador parlamentario, respalda la dilación que afecta las propuestas de su propia bancada. De no ser el caso, convendría un deslinde más allá del discurso, en los hechos, pues la cercanía en la actualidad parece mayor entre ambas fuerzas políticas.

Tal parece que los servidores de Fiscalía General de Justicia estatal le apuestan al cansancio de las familias de víctimas de feminicidio para afrontar el problema que claramente ahoga a las mujeres mexiquenses. Los famosos moches siguen siendo recurrentes para que se agilicen las investigaciones, para que se entregue el cuerpo, para que la necropsia no salga rara, para que el “yo no me morí, me mataron” se acalle.