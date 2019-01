Perros callejeros, problema de salud pública; Crece sin control

Los perros callejeros suponen un problema de salud pública más allá de las mordeduras a las personas, pues sus heces son un factor de riesgo debido a las enfermedades zoonóticas, es decir que se transmiten de animales a humanos, debido a que se pulverizan y quedan en el ambiente.

Una infección por Campylobacter (o campilobacteriosis) que provoca diarrea; y la toxocariasis, que es una enfermedad provocada por la lombriz parasitaria Toxocara, que habita en los intestinos de perros y gatos y que puede derivar en ceguera; son algunas de las enfermedades transmitidas todos los días a través de las miles de heces que están en las calles debido a la cantidad de perros callejeros.

Maribel Maqueda, presidenta de la Asociación Pocas Pulgas y Hogar Perruno, dedicadas al combate del maltrato animal, lamentó que la situación es alarmante, pues tanto en las zonas rurales como en las urbanas, los perros son dejados a su suerte, y el problema de salud pública no ha sido atentado de manera integral.

“Sabemos que hay una problemática impresionante, hay una estadística que dice que hay 28 millones de mascotas, de estas, el 70 por ciento está en la calle, unos son abandonados y otros semidomiciliados, es decir, se les da de comer y creemos que no tienen dueño, pero sí lo tienen”.

Destacó que los perros abandonados se unen en jaurías que se tornan agresivas, pero que también representan un problema grave para la salud de las personas sin necesidad de que ataquen, pues nadie recoge sus desechos por lo que terminan pulverizándose al paso de unos días y contaminando el ambiente, ocasionando enfermedades diversas, pues no solo se respiran, también terminan en la comida y por ende, dentro de nuestro organismo.

La activista reconoce que adoptar a los animales callejeros es imposible, rescatar a todos los maltratados, también, por lo que la solución más viable es la esterilización y la concientización.

“Nadie piensa en la salud pública. Por eso estamos tratando de combatir el maltrato animal y el abandono, pero que la gente entienda lo que es una tenencia responsable, que adopten, que no compren, no reproduzcan, que esterilicen”.

En ese sentido, adelantó que se trabaja de la mano con el ayuntamiento de Toluca -municipio que incluso tiene una recomendación de Derechos Humanos por la cantidad de perros callejeros- en un ambicioso proyecto: esterilizar al 70 por ciento de los caninos, lo que ayudará a controlar las poblaciones y con ello reducir la zoonosis.