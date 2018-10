Persiste en zona rural costumbre de casar a menores de edad en caso de embarazo

Derivado de los usos y costumbres de la sociedad mexiquense en comunidades del Estado de México, principalmente aquellas de corte rural, prevalece la postura de padres de familia de casar a sus hijos menores de edad en caso de algún embarazo, bajo la postura de “hacerse responsables”.





Según datos del Registro Civil familias de zonas rurales del norte del Estado de México han manifestado su intención de casar a sus hijos menores de edad, pues en lo que va del año contabilizan hasta 50 peticiones para que el estado otorgue este aval pese a la edad de los jóvenes.





De acuerdo con Mauricio Noguez Ortiz, director general del Registro Civil, en la actualidad, los padres de menores de edad son los que más manifiestan su intención de que sus hijos se casen por presiones sociales; sin embargo recordó que no hay posibilidad alguna para que estas uniones puedan materializarse.





Recordó que hace tres años se hizo una reforma al Código Civil Para prohibir las uniones entre menores en los 32 estados de la República, el acuerdo denominado “de la A a la Z” que prohíbe este tipo de matrimonio.





“Llegan los papás acompañados de la pequeña, de la o el adolescente diciendo ‘mi hija tiene que casarse con él o con ella’ y no es posible” dijo.





Señaló la necesidad de orientar a los padres no solo para que no reproduzcan estas prácticas, sino para que acompañen a sus hijos desde su niñez, y los orienten en temas sobre su sexualidad y también lo que representa integrar una familia.





A partir de esta reforma, antes expuesta el Registro Civil en sus diferentes zona no puede otorgar el derecho al matrimonio cuando los solicitantes sean menores de edad.



Eleazar Barajas