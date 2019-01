Pese a avances educativos aún hay 4 millones sin saber leer ni escribir

Pese a los avances educativos, en México en pleno siglo XXI, hay hasta cuatro millones de personas no saben leer ni escribir como muestra de los retos que persisten en la educación desde todos los niveles.

José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, estableció que la educación debe verse por esta generación como un bien público y social el cual tiene que cuidarse como garante del desarrollo.

Refirió que a partir de la nueva relación que se está generado por el cambio de régimen, es necesario preservar la autonomía de las universidades públicas como contrapeso en el poder.

“La autonomía es parte de las fortaleza de las universidades, y yo lo sostengo firmemente, la autonomía sirve para prevenir problemas… y dificultades, y ayuda a resolver las que se presenta”.

Al dictar la conferencia Magistral: “Autonomía Universitaria”, en el Aula Magna de Rectoría, la cual marcó el inicio de las actividades por el 75 aniversario de la autonomía de la UAEM, el ex rector de la UNAM, aseguró ante estudiantes que la educación no resuelve todos los problemas pero sin ella no se resuelve ninguno de los problemas.

“La Educación es vía de superación humana sin ciencia propia una sociedad se condena a la maquila, educación y más educación”.

Frente a los señalamientos hacia las universidades públicas por el mal manejo de los recursos públicos, reconoció que es una responsabilidad enmarcada en autonomía rendir cuentas del uso de los recursos y lo que alcanzan hacer con ellos.

Eleazar Barajas