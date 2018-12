Planear gasto de fin de año para enfrentar crisis de enero

Para no sufrir la falta de recursos en la llamada “cuesta de enero”, es necesario que durante este fin de año se planeen los gastos familiares, así lo recomienda la Secretaría de Desarrollo Económico.

Durante la época decembrina, gran parte de las personas gastan de forma impulsiva, ya que cuentan con dinero extra por el aguinaldo y demás prestaciones, sin embargo es recomendable no adquirir mayores deudas, evitar gastos innecesarios y compras excesivas de regalos.

Es muy importante prever lo que se puede gastar durante estas fechas y no comprometer el pago de necesidades básicas al comienzo del nuevo año, como, alimentación, transporte, vestido, agua, luz y educación, entre otros gastos.

De ser posible, hacer ahorros dentro del hogar, ya sea apagar pilotos automáticos de calentadores, desconectar aparatos eléctricos mientras no se usen y hasta utilizar transporte público.

Otra recomendación es hacer un listado detallado de los ingresos y de las necesidades de la familia, para tener claro a qué se destinará el dinero, teniendo siempre un margen para imprevistos de inicios de año.