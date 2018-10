Plazas nuevas en gobierno, por concurso

Los ánimos en la Legislatura local se caldearon este jueves, no sólo producto del debate en torno a la consulta sobre el NAICM, sino además y sobre todo, porque el PAN culpó a Andrés Manuel López Obrador por no bajar el precio de las gasolinas como lo prometió en campaña. Total que al final al albiceleste no le gustó que le recordaran su voto en favor de la reforma energética, que el precio más elevado del combustible se diera con Vicente Fox y que Felipe Calderón comenzara con la escalada de costos. Hasta el presidente de la Junta de Coordinación Política tuvo que intervenir para recordar a los 74 diputados restantes, que el Congreso es un órgano deliberativo, pero obligado al respeto.