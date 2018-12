Policía de género, oportunista y no frena violencia contra mujeres

Veneranda Mendoza Herrera

La creación de una policía de género en el Estado de México es una “política pública” aislada, fuera de la realidad y tardía para erradicar la violencia contra las mujeres mexiquenses, advirtió Ana Yurixi Leyva, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tras advertir que el anuncio realizado por el gobernador Alfredo del Mazo el lunes pasado más parece mediático que un compromiso real para abatir el fenómeno.

La estrategia, destacó, debe ser integral, acompañarse por múltiples políticas públicas coordinadas entre distintas dependencias de gobierno y los ciudadanos.

Para empezar, Leyva Piñón destacó la necesidad de asignar un presupuesto suficiente, etiquetado y bien aplicado para revertir este comportamiento desde la raíz, pues los 30 millones destinados en los últimos dos años para la Alerta por Violencia de Género son una cantidad irrisoria.

“Debe haber un fondo especial, no lo puede manejar la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a discreción, por eso esta dependencia ya tiene su propio presupuesto; y es necesario etiquetar los recursos para que no sean desviados, sancionar un uso distinto y transparentar su manejo para tener la certeza de que fueron utilizados correctamente y de que arrojarán resultados positivos”, expuso.

En todo caso, dijo, la FGJEM debería empezar por acatar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar como feminicidio todo asesinato de una mujer en la entidad, y por rendir un informe para conocer en cuántos casos se activó el mecanismo de protección de mujeres, si estos fueron efectivos, cuántos fueron denegados y porqué razones, pues la ley ya obliga su implementación; además de poner en marcha los protocolos de actuación con perspectiva de género para policías y ministerios públicos.

Al día de hoy, señaló, no existe un banco de datos y seguimiento sobre los hijos que sufren ausencia por desaparición de mujeres, y se desconoce qué ocurrió con las becas que de por vida les ofreció el exgobernador Eruviel Ávila. Se requiere, prosiguió, estandarizar y no retardar la emisión de alertas Alba, Odisea y Amber, pues aún hay quejas en el sentido de que las cédulas no se levantan ni difunden en lo inmediato.

De manera urgente, expuso, debe trabajarse en un mapa de zonas de riesgo (hasta el presidente electo ya lo tiene), con la finalidad de focalizar las acciones y fortalecer las estrategias en las regiones más peligrosas para las mujeres. Además, los médicos deben ser capacitados, pues a la fecha no se apegan a la Norma Oficial 046 para denunciar al Ministerio Público la violencia por la que las mujeres llegan a los hospitales.

De igual manera, dijo, son necesarios más refugios y albergues para mujeres violentadas y sus familias, e integrar en los programas de estudio la asignatura perspectiva de género con carácter obligatorio y con valor curricular para fomentar la igualdad y el respeto de género, a fin de erradicar la cultura machista y misógina desde la raíz.