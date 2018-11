Policías… ¡Al matadero!

¿Cuáles son los parámetros empleados por el Poder Judicial estatal para fijar elevados montos de reparación de daño por delitos que ellos mismos reconocen no graves a ciudadanos humildes? ¿por qué los jueces accedieron sin chistar a las estratosféricas sumas demandadas a comuneros de Salazar para garantizar la reparación del daño de ilícitos en los que el certificado del médico legista no ha confirmado las lesiones que las supuestas víctimas alegan? ¿el deber de los jueces no es acaso también valorar las condiciones, dichos y pruebas de la parte acusada, sobre todo bajo el “novedoso” principio de presunción de inocencia? “Haiga sido como haiga sido”, hasta ahora los campesinos han tenido que indemnizar a quienes los acusan con casi 830 mil pesos, un monto nada menor para quienes son obreros, o venden comida, o trabajan el campo, y solo pretendieron defender un terreno del despojo.