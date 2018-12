Por necesidad económica adultos mayores convertidos en niñero familiar

Eleazar Barajas

La falta de una pensión o la insuficiencia de este recurso, además de la nula aparición de oportunidades laborales ha generado que las personas de la tercera edad estén cubriendo un nuevo rol en las familias, el de niñero o cuidador de los más pequeños pero en otros casos también de sostenedor de ese hogar.

Francisco López, demógrafo de la Facultad de Geografía de la UAEM, señala que el cambio de la pirámide poblacional de nuestro país con el incremento de los adultos mayores obliga a que el nuevo gobierno federal genere una política no solo de atención a la salud de este sector sino de un retiro digno para este sector.

La generación del denominado bono demográfico, explica, será una generación perdida, la mitad de los jóvenes en edad productiva trabaja en la informalidad y la otra o lo hace sin prestaciones vía el formato de contratación de Outsourcing o con el mínimo de ellas; es decir aquellos que logren retirarse con una pensión será “raquítica” lo que no garantiza vivir una vejez digna.

Con ello el escenario que hoy viven las personas de la tercera edad, dice, será peor para los jóvenes del presente.

“El abuelo ya educó a los hijos, les dio educación una mejor y ahora le toca orientar al nieto, pero resulta que a veces su trabajo de educador no termina hoy tiene que ser educador de los nietos porque la sociedad ha cambiado, antes las mujeres se quedaban en el hogar hoy tiene que salir a trabajar”.

De igual forma, indica, que las personas de la tercera edad no tienen una idea fija para el retiro sino que muchas piensa en seguir trabajando para poder seguir garantizando su nivel de vida.

“Las personas que llegaron a esta condición social de ser abuelos se les debe reconocer, no es tan sencillo como se piensa al abuelo hoy en día se le relega y en el día se le explota cuando está en condicione, hoy en día se le siguen asignando tareas, la más frecuente es la de cuidador de niños o cuidadora como la abuela”.

Indica que las imágenes de abuelos en abandono se harán más crudas las generaciones posteriores,

pues esta generación también ha perdido este nivel de cercanía con la figura familiar.