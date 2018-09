Posible red de alerta sísmica en Edomex; Se evalúan mecanismos

El gobierno del Estado de México evalúa la posibilidad de poner en marcha una red de alerta sísmica. En el marco de los sismos del 19 de septiembre, Arturo Vilchis Esquivel, coordinador estatal de Protección Civil, reveló que ya se estudia cual es la mejor opción para la el territorio mexiquense a partir de la geografía y las necesidades que se tienen desde los fenómenos que se presentan.



Señaló que más allá de una cuestión de recursos económicos buscarán consolidar un sistema que esté actualizado desde el propio atlas de riesgo, junto con un software que sea de utilidad para la población.



“Evidentemente tenemos otro tipo de situaciones, por ejemplo, para nosotros no sería incorporable a este sistema el siat el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales porque realmente no tenemos este tipo de amenaza, pero sí tenemos por ejemplo el semáforo de alerta volcánica que se puede o se debe incorporar a un sistema de alertamiento estatal”.





En tanto informó que es responsabilidad de los gobiernos municipales adquirir y dar mantenimiento a su red de alerta sísmica en la medida de sus capacidades económicas, toda vez que no están capacitados para evaluar la tecnología con que cuenta cada uno.



Resaltó que de forma mensual dijo se mantienen reuniones entre las autoridades de seguridad para evaluar los protocolos de actuación que deben seguir de forma coordinada con los 125 gobiernos municipales.

Eleazar Barajas