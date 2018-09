PRD y Ortega se “emberrinchan” en Congreso

El único niño berrinchudo en la actual Legislatura para la integración de comisiones fue Omar Ortega, coordinador del PRD, a quien no le gustó la única presidencia que le alcanzó; aún no asimila que es la última fuerza política en el Congreso Mexiquense con solo dos diputados, igual que el Verde, y ahora sí se queja del uso de las mayorías y la aplanadora, como la que al interior de su partido aplicó muchas veces para tomar decisiones que favorecía a ADN por sobre NI, o para mantenerse en la dirigencia estatal al mismo tiempo que en la coordinación parlamentaria a pesar de que los estatutos perredistas impiden el dobleteo de cargos. Eso se llama no medir con el mismo rasero.