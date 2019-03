Prepara presentación Sinfónica en la zona oriente del Edomex

La Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) ofrecerá un concierto gratuito el 24 de marzo en el municipio de Nezahualcóyotl, sede alterna de la agrupación.

Durante el recital de su Temporada 140, la orquesta contará con la presencia de Jesús Medina como director huésped y del pianista Abdiel Vázquez como solista invitado.

El programa incluye la ejecución la “Danza de los marineros rusos”, del compositor ucraniano, Reinhold Gliere (1875-1956), “el Concierto para piano 2 en Do menor No. 18”, del ruso Sergei Rachmaninov (1873-1943) y “la Sinfonía No. 2 Londres”, del músico británico Ralph Vaughan Williams (1872-1958).

El Patronato de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, encabezado por Heberto Guzmán, impulsa y promueve a la Orquesta y su oferta cultural a nivel nacional e internacional.

La presentación se llevará a cabo el domingo 24 de marzo a las 12:00 horas en el Auditorio Alfredo Harp Helú de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl.

Fuente NTX