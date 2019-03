Preparan nuevo aumento al precio del transporte en Edomex

Desde hace algunos días transportistas del Estado de México han comenzado a aumentar el precio del pasaje sin que exista alguna indicación por parte del Gobierno estatal, por lo que próximamente presentarán un estudio que permita justificar este aumento.



Hasta el momento la Secretaría de Movilidad del Estado de México no ha informado sobre la aprobación de esta medida, sin embargo cabe señalar que no es la primera ocasión en que el transporte público mexiquense realiza un ajuste a sus tarifas sin el aval gubernamental.



En 2017, durante el cambio de gobierno entre Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, los transportistas realizaron un aumento en la tarifa de 8 a 10 pesos, la cual no fue aprobada hasta septiembre de 2017, sin embargo, estuvo vigente gran parte de este año sin que existiera sanción hacia las líneas camioneras.



En esta ocasión se vislumbra un panorama similar, ya que los transportistas informaron que se realizó un estudio en distintas líneas para determinar los gastos de operación, flujo de pasaje y factibilidad de las rutas que cubren actualmente; situación que se ha planteado de forma unilateral y sin aval público del gobierno mexiquense.



Hasta ahora los propios transportistas no han establecido el porcentaje que llevará esta alza, sin embargo algunas rutas de camiones han comenzado a cobrar entre uno y dos pesos adicionales a la parada mínima, por lo que el costo podría llegar hasta los 12 pesos para la zona urbana de la capital mexiquense.



A pesar de esto el sector transportistas ha incumplido con las mejoras al servicio que se establecieron como condición para formalizar el alza al transporte en 2017, situación que parece complicada de cumplir como plazo de última hora.