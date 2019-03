Presenta PRD iniciativa para despenalizar aborto

La Legislatura mexiquense dio entrada a la discusión de la despenalización del aborto, después de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ingresó ante el pleno dos iniciativas de reforma al Código Penal estatal y al Código Administrativo.

Omar Ortega, coordinador de la bancada del sol azteca, advirtió que en los últimos 10 años en la Ciudad de México (Cdmx) se han practicado más de 184 mil interrupciones legales del embarazo con cero mortandad; de ellos, 48 mil a mujeres mexiquenses.

Por esta razón, planteó que su propuesta de reforma al Código Penal del Estado de México tiene por objeto despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación.

En tanto, las modificaciones al Código Administrativo plantean definir que no se comete un aborto antes de las 12 semanas de gestación, pues en 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó que el tema lógico-jurídico de la discusión no es la vida del embrión, por lo que reconoció que el ILE no era inconstitucional.

Ortega Martínez reconoció que el tema ha generado polarización, trae conflictos por su sola presentación, se ha discutido amplia y abundantemente en los Congresos, pero “es una realidad que nos ha alcanzado y tenemos que atenderlo de manera urgente y necesaria”.

El PRD, precisó, no está a favor del aborto, mucho menos en contra de la vida, sino en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y de que el Estado se haga responsable de la atención de estas mujeres.

Es necesario, dijo, dejar de criminalizar a las mujeres por el tema del aborto, pues a la fecha solo la Ciudad de México ha adecuado su marco jurídico –en 2007 cambió su Ley de Seguridad Social y Código Penal- pero han pasado más de 10 años y el tema no se ha tocado en otras Legislaturas.

“El Estado de México hoy retoma el tema, de manera amplia y abierta, evitando subjetividades e intromisiones religiosas, en favor de la salud de las mujeres. Somos un Congreso de izquierda; demostremos que somos vanguardistas, progresistas y que velamos por los derechos humanos. Que ninguna mujer sea madre por deber, presa por abortar o muerta por decidir”, acotó.

Las propuestas fueron turnadas a las comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia –en el caso del Código Penal-, y de Gobernación, Salud, e Igualdad de Género la del Código Administrativo.

Veneranda Mendoza Herrera