Presupuesto orientado a seguridad, salud, educación y contra pobreza

Para 2019, el Paquete Fiscal del Estado de México contempla ingresos y egresos por 288 mil millones de pesos que, en términos nominales, significan 8 mil millones más, aunque Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas, afirma que, en términos reales, por el aumento de la inflación, implica una disminución de 2.1 por ciento.

Al remitir el proyecto a la Legislatura local, el funcionario mexiquense comprometió que ningún servidor público del estado percibirá un salario mayor al del presidente de la República.

El Presupuesto estatal, aseguró, será austero, disminuye el gasto operativo; en servicios personales baja 2.4 por ciento real. “Haremos más con menos”, con medidas de austeridad como compras consolidadas para garantizar mejores condiciones de precios, no compras de vehículos ni de equipos de cómputo, no vales de gasolina para vehículos de asignación directa, no remodelación de inmuebles, plazas vacantes congeladas, se restringen celulares –excepto para salud y seguridad-, habrá ahorro de papel y restricción en viáticos.

Jarque Lira afirmó que los ahorros se destinarán a los sectores prioritarios: el presupuesto para seguridad crecerá 18.7 por ciento, para el sistema anticorrupción en 35 por ciento, educación tendrá 2 mil 700 millones más (se plantea 10 por ciento real más para la UAEMex “que necesita recursos”). Los recursos para los municipios, afirmó, aumentarán en 14 por ciento.

En programas sociales, afirmó, se elimina la duplicidad de apoyos y 68 pesos de cada 100 de gasto programable serán para educación, salud y combate a la pobreza de familias mexiquenses; y las políticas públicas de género serán parte central de las estrategias de gobierno. A nivel burocracia, no se prevén despidos.

En términos de ingresos, al decir del secretario, no se crean impuestos, no crecerá la deuda pública y no se gastará más de lo que ingrese. Además habrá incentivos para quienes generen nuevos empleos en la entidad y apoyo a los transportistas para la cesión de sus derechos de concesiones para garantizar su patrimonio y que se puedan regularizar.

El funcionario estatal justificó que, en términos reales, el presupuesto estatal disminuye porque el presupuesto federal destina más recursos para las prioridades de ejecutivo federal y los disminuye para los estados; por ejemplo, dijo, hay reducciones de 47 por ciento en construcción de caminos y puentes, al campo hay recorte de 50 por ciento y reducciones en universidad.

No obstante, precisó que en participaciones federales, la entidad recibirá 114 mil millones (8 por ciento más que este año) y 75 mil millones por aportaciones federales, que se traducen en recursos etiquetados para educación, salud, etc, y disminuyen. Para el Tren Interurbano, añadió, el Presupuesto Federal prevé 3 mil millones de pesos etiquetados.

Veneranda Mendoza Herrera