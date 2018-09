Presupuesto y ley UAEM, temas que se expondrán para debate a diputados

El presupuesto educativo y la ley universitaria serán los temas principales que pondrá sobre la mesa la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en del debate con la nueva Legislatura.



Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM, informó que ya preparan un plan de trabajo para exponer a los legisladores la atención a sus requerimientos tanto de recursos como de normativa.



“Que hagamos una exposición ante ellos del estado que guardan nuestras instituciones y de sus propósitos y eso yo lo celebro, que nos den una oportunidad de diálogo y sobre todo en los temas que le interesan a la universidad, como lo es su presupuesto y la ley de la universidad”



Reconoció que en esta oportunidad también darán eco a las necesidades que han hecho públicas los estudiantes en la serie de manifestaciones que han encabezado los últimos días donde demandan seguridad y justicia.



“Los universitarios con la sensibilidad que los caracteriza se manifestaron por las calles la semana pasada, yo comenté que era una marcha natural razonable por temas que a todos nos preocupan como lo es la violencia social”.



Las demandas establecidas por los estudiantes en su pliego petitorio, dijo, son válidas, desde mayor vigilancia, resultados creíbles en sus investigaciones y alto a la impunidad.



“Ya se estableció una mesa de colaboración permanentemente entre este grupo de universitarios, por parte de la universidad estarán dos directores, de ciencias políticas y humanidades y un director que me va a representar con el secretario de rectoría ya hay un intercambio de ideas de propuestas”.



Llamó a que sea en este marco que se pueda consolidar una agenda de trabajo con temas de demanda para los universitarios.



“Es algo acordado, está aceptada la colaboración”.



Reconoció que se tiene la propuesta hecha por el Fiscalía para abrir ventanillas de denuncia dentro del campus universitario; sin embargo debe ser analizada en el contexto de su autonomía.



“Que sirva para promover la denuncia que es un primer paso fundamental para disminuir la delincuencia todos los ciudadanos, tenemos que denunciar los actos ilícitos para ayudar a nuestras autoridades, yo le pido al fiscal que lo analicemos esta propuesta no me niego a ella pero quiero que la revisemos”



Enfatizó la posición de que los universitarios deben asumir de inicio una responsabilidad moral y cívica; la denuncia.



“No importa que me pongan una ventanilla a dos pasos, a un paso, si yo no tengo la denuncia, nuestra responsabilidad como académicos pero también como ciudadanos”



Reconoció que los temas de preocupación en materia de seguridad para la UAEM en el caso del Valle de Toluca están en prepa 4 y 1 en el turno vespertino por la población joven.



“La cercanía con la avenida Venustiano Carranza de bares es factor, estaremos muy atentos, en el Cerrillo los jóvenes se han manifestado por un tema de asaltos en el transporte público, estaremos intensificando el transporte universitario para que ellos no usen en el transporte público en esa zona” expresó.

Eleazar Barajas